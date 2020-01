Un jeu vidéo pour un Gollum différent

Par Glaurung, le dimanche 5 janvier 2020 à 14:42:03

Le magazine EDGE du mois prochain contiendra une interview de Daedalic Entertainment, l'éditeur de jeux vidéo travaillant actuellement sur un jeu mettant en scène le bien connu personnage de Gollum.

Nous ne voulons pas déplaire aux personnes ayant uniquement vu les films, mais Gollum ne ressemblera pas à Andy Serkis , l'acteur ayant prêté ses traits et ses gestes pour l'animer dans la trilogie de Peter Jackson, explique le producteur Kai Fiebig. Nous avons besoin de quelqu'un que vous puissiez presque aimer, et en même temps qui peut vous faire très peur. La double personnalité du personnage devrait être utilisée pour laisser au joueur la possibilité de faire des choix tout au long du jeu.

Une autre information de taille est tombée : les Nazgûl seront également de la partie, les moins cools d'entre eux que le directeur artistique Mathias Fischer espère pouvoir rendre plus populaires.

Annoncé comme étant un jeu d'action/aventure demandant de la discrétion, The Lord of the Rings Gollum devrait sortir en 2021 sur PC et les consoles de la prochaine génération comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

Discuter de The Lord of the Rings Gollum sur le forum

Source