Jeu vidéo et anime pour Dragon Quest : La Quête de Daï

Par Glaurung, le samedi 21 décembre 2019 à 14:42:06

L'évènement Jump Festa 20 a été l'occasion pour Square Enix de faire quelques annonces dans le cadre de sa saga Dragon Quest.

Les deux annonces concernent Dragon Quest : La Quête de Daï, le manga inspiré de la série de jeux vidéo. Il va avoir droit à un nouveau jeu développé par Square Enix et produite par Ryutaro Ichimura. Nous ne savons pas encore sur quel(s) support(s) il sortira. Une nouvelle série d'animation a également été annoncée et sortira en octobre 2020. Vous pouvez en voir le trailer ci-dessous.

Le manga, disponible en France chez Delcourt, a déjà inspiré un anime de 46 épisodes diffusé entre 1991 et 1992.

Discuter de Dragon Quest sur le forum

Source