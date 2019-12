CD Projekt et Andrzej Sapkowski font la paix

Par Glaurung, le samedi 21 décembre 2019 à 14:26:43

En fin d'année dernière, l'auteur de la saga The Witcher demandait une rallonge d'environ 14 millions d'euros au studio de jeux vidéo qui en a fait une grandiose adaptation vidéoludique .

Si un accord semblait émerger en début d'année, rien n'avait été officialisé jusqu'à maintenant. Les deux parties sont arrivées à un arrangement clarifiant leurs relations passées et présentes et donnant un cadre pour leurs relations futures. Nous avons toujours admiré l'oeuvre de M. Sapkowski. Je pense qu'aujourd'hui marque une nouvelle étape dans notre relation estime Adam Kiciński, président et PDG adjoint de CD Projekt.

Cet accord donne de nouveaux droits au studio et confirme leurs droits sur les jeux vidéo, les romans graphiques, jeux de plateau et merchandising.

