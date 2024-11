Le Seigneur des Anneaux, une ultime édition pour la trilogie ?

Par Ivy, le mercredi 30 octobre 2024 à 23:04:39

DVD, Blu-ray, 4K, version cinéma ou version longue, avec ou sans Le Hobbit... la trilogie de Peter Jackson a déjà été diffusée sous de multiples formes.

Une nouvelle édition spéciale s'apprête pourtant à faire son apparition pour les fêtes de fin d'année. Ce coffret, à la finition "faux cuir" et avec un marquage doré, contiendra non seulement les films 4K en version cinéma et en version longue, mais aussi une réplique de l'Anneau unique créé par Noble Collection . Il coûtera environ 150 dollars et sera disponible à partir du 20 décembre (dès à présent en précommande).

Pour l'instant en tout cas, l'offre semble limitée aux sites de vente en ligne anglo-saxons.

Discuter du Seigneur des Anneaux sur le forum

Source