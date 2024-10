Par Gillossen, le vendredi 18 octobre 2024 à 17:15:14

Et surtout acte de présence au New York Comic Con.

Ce nouveau chapitre, situé près de deux cents ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux, explore l'histoire de la Maison de Helm Hammerhand, roi de Rohan. Face à l'attaque soudaine de Wulf, un seigneur vengeur et cruel, Helm et son peuple se barricadent dans la forteresse de Hornburg, rebaptisée Gouffre de Helm. Dans cette lutte désespérée, Héra, la fille de Helm, doit rassembler le courage nécessaire pour diriger la résistance contre un ennemi déterminé à détruire son peuple.

En salles le 11 décembre !