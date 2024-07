Les Anneaux de Pouvoir : Ben Daniels est Círdan

Par Gillossen, le mercredi 17 juillet 2024 à 11:40:52

Confirmation !

« Le merveilleux Ben Daniels jouera Círdan », a ainsi déclaré le co-showrunner J.D. Payne à Entertainment Weekly lors d'une visite du magazine américain sur le plateau de tournage. « C'est un acteur britannique de formation classique qui apporte beaucoup de sagesse et de gravité au rôle. Il apporte aussi son humour et sa chaleur », ajoute l'autre co-showrunner, Patrick McKay. Nous sommes tombés amoureux de lui dans The Crown et nous voulions absolument travailler avec lui. Et voici un premier cliché de Daniels dans la peau de son personnage ci-contre.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir débutera le 29 août, toujours sur Prime Video bien sûr.

Discuter de J.R.R. Tolkien sur le forum

Source