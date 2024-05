Tom Bombadil sera dans les Anneaux de Pouvoir !

Par Gillossen, le mercredi 29 mai 2024 à 13:30:25

Le si particulier personnage de J.R.R. Tolkien aura enfin droit à son apparition à l'écran dans la saison 2 de la série Amazon Prime.

Et attention, ses chansons seront également de la partie, comme l'annonce cet article du magazine Vanity Fair. Et c'est l'acteur Rory Kinnear (The Diplomat, Men...) qui lui prêtera ses traits, et donc sa voix. Sa participation avait été annoncée l'an dernier sans que l'on connaisse son rôle.

« Il y a une raison pour laquelle il n'est pas apparu dans les adaptations précédentes, parce qu'il est en quelque sorte un personnage anti-dramatique », explique J.D. Payne, l'un des deux showrunners de la série. « Ce n'est pas un personnage qui a un agenda particulièrement fort. Il observe le drame, mais n'y participe pas. Dans la Communauté de l'anneau, les personnages se contentent de se rendre sur place et de traîner pendant un certain temps, puis Tom leur transmet quelques renseignements. Et McKay, l'autre tête pensante de la série, d'ajouter : « Des connaissances qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font ou s'apprêtent à faire ».

« Il peut être une force qui agit pour le bien, mais il est difficile de l'intégrer de façon spectaculaire, car il n'a pas d'agenda. Il ne fait pas avancer les choses et ne pousse pas les gens à atteindre un but particulier", explique M. Payne. « Nous avons commencé à nous demander ce qui lui tenait à cœur. Et comment cela peut-il être une porte d'entrée vers le drame ? Nous savons qu'il se préoccupe de la nature. Et nous savons qu'il est une aide. Il ne va pas vous pousser, mais il va vous aider. C'est pourquoi, traditionnellement, il vit dans un endroit appelé Withywindle, qui est une sorte de forêt presque enchantée.

Pour la série, Payne et McKay ont pris la liberté de donner à Bombadil une seconde maison, à la périphérie d'une région appelée Rhûn. « Dans notre histoire, il s'est rendu sur les terres de Rhûn, dont nous apprenons qu'elles étaient autrefois édéniques, vertes et magnifiques, mais qu'elles sont aujourd'hui une sorte de désert mort », explique Payne. « Tom est allé là-bas pour voir ce qui s'est passé au cours de ses diverses pérégrinations.»

