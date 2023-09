Howard Shore en concert sur Arte

Par Glaurung, le mercredi 27 septembre 2023 à 22:18:52

Radio France a décidé de fêter le compositeur canadien Howard Shore au travers d’un concert reprenant notamment des musiques de La Communauté de l'Anneau.

Dans le détail, L’orchestre philharmonique de Radio France a joué le 12 mai 2023 un concert dirigé par Ludwig Wicki. Au programme : une fanfare et un concerto, mais également des musiques des films La Mouche et Le Festin Nu de David Cronenberg, et surtout de La Communauté de l'Anneau, premier volet de la trilogie réalisée par Peter Jackson.

Vous retrouverez ci-dessous la vidéo de quasiment 2 heures mise en ligne par ARTE Concert.



