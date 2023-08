Embracer peut remercier le Seigneur des Anneaux

Par Gillossen, le vendredi 18 août 2023 à 07:11:29

Visiblement, cela valait le coup pour le groupe suédois de sortir le chéquier il y a quelques mois...

Le Hollywood Reporter révèle qu'Embracer a augmenté ses revenus de 47 % pour la période d'avril à juin par rapport au même trimestre de l'année dernière. Le média a noté que la société cite une forte contribution de la Terre du Milieu, stimulée par des revenus de licence importants pour Le Seigneur des Anneaux , comme l'une des raisons de sa croissance.

La performance de Middle-earth Enterprises est bien supérieure au plan de développement envisagé au moment de l'acquisition il y a un an. Il est encourageant de voir de nombreux projets externes passionnants basés sur cette incroyable propriété intellectuelle, y compris le jeu de cartes à collectionner ''Magic l'Assemblée Le Seigneur des Anneaux : Tales of Middle-Earth, le prochain jeu de survie sur PC/console The Lord of the Rings : Return to Moria, ainsi que de nombreux autres nouveaux produits passionnants qui permettront à cette propriété intellectuelle de se développer encore davantage.

Mais sans doute pas le jeu vidéo Gollum...

