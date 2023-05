Grève des scénaristes : pas de soucis non plus pour les Anneaux de Pouvoir

Par Gillossen, le vendredi 5 mai 2023 à 10:59:22

Où l'on apprend surtout qu'il reste moins de trois semaines de tournage pour cette saison 2 de la série Amazon Prime.

Fatalement, les scripts étaient prêts depuis longtemps. Le Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir est en cours de production, avec 19 jours de tournage restants (hier, donc sans doute 18 aujourd'hui). Les scripts et autres documents créatifs ayant donc été bouclés bien avant la grève, confirmation est tombée que la production n'a pas été affectée par le mouvement qui a débuté cette semaine, tout comme House of the Dragon.

Les producteurs exécutifs non scénaristes, les réalisateurs et l'équipe de superviseront la fin du tournage, sans les showrunners, J.D. Payne et Patrick McKay.



