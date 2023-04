Un auteur de fanfiction veut attaquer Amazon pour les Anneaux de Pouvoir

Par Gillossen, le vendredi 21 avril 2023 à 06:04:24

Je... Quoi ?

Un auteur, un certain Demetrious Polychron, poursuit Amazon et The Tolkien Estate pour ce qu'il prétend être une violation de ses droits d'auteur en lien avec la série Les Anneaux de Pouvoir. Il se trouve que le dénommé Polychron a publié sur... Amazon une fanfiction du Seigneur des Anneaux intitulée The Fellowship Of The King, et c'est cette œuvre qui, selon lui, a été violée.

Il avait enregistré le livre auprès de l'US Copyright Office en 2017 et selon la plainte légale de Polychron, il a ensuite envoyé une lettre à Simon Tolkien, petit-fils de JRR Tolkien et directeur de The Tolkien Estate, décrivant The Fellowship Of The King et demandant que son travail soit examiné. Il n'a, évidemment, reçu aucune réponse. En 2019, excité à l'idée de collaborer avec la succession Tolkien et impatient de publier son livre , Polychron a engagé un avocat pour recontacter la succession Tolkien. L'avocat de la succession Tolkien a repoussé toute tentative de collaboration dès le lendemain , selon la plainte. Polychron déclare alors avoir remis personnellement une copie du manuscrit à Simon Tolkien à son domicile et note qu'il a inclus le symbole © sur le manuscrit. Polychron n'a pas reçu de réponse à la livraison du manuscrit et a donc écrit une lettre pour le récupérer et informer Simon Tolkien qu'il publierait son livre, ainsi qu'une série supplémentaire de six livres, de manière indépendante .

Polychron n'a pas renoncé et a ainsi publié La Communauté du Roi en septembre 2022, date à laquelle la diffusion des Anneaux de Pouvoir a débuté. L'auteur admet, quelle grandeur d'âme, dans la plainte que le livre est inspiré par le Seigneur des Anneaux et J.R.R. Tolkien , mais affirme qu'il s'agit néanmoins d'un livre et d'un concept entièrement originaux que la série d'Amazon Prime reprend de diverses manières.

Difficile en tout cas de prétendre que sa fanfiction est seulement inspirée et non basée sur l'œuvre de Tolkien quand le prologue se déroule dans la Comté et que le premier personnage présenté est Elanor Gamgee Gardner, fille de Samwise et Rosie . La page de dédicace de dédie même le roman à la vie et l'œuvre de Tolkien et de son fils Christopher Tolkien, suivie de la phrase suivante : Sans vous, ce roman n'existerait pas.

Demetrious Polychron réclame 250 millions de dollars.

Discuter des Anneaux de Pouvoir sur le forum

Source