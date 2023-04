E. Wood donne son avis sur les nouveaux films Seigneur des Anneaux

Par Glaurung, le dimanche 16 avril 2023 à 19:08:06

L'acteur ayant incarné Frodo dans la trilogie de Peter Jackson revient sur l'annonce de nouveaux films adaptant Le Seigneur des Anneaux.

Il se dit à la fois fasciné et surpris par cette annonce des studios Warner. Lucide, Elijah Wood est tout à fait conscient de l'important côté financier de ce genre d'adaptation, mais il estime que les films de Peter Jackson viennent de la passion pour ces livres et de l'envie de les voir à l'écran . Il espère que les scénaristes et réalisateur à venir auront la même motivation, avec de la déférence pour les écrits de Tolkien et de l'enthousiasme pour les explorer.

Pour l'instant, nous savons juste que plusieurs films sont prévus, sans connaître de détails leur contenu.

