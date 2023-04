La saison 2 des Anneaux de Pouvoir en plein tournage

Par Gillossen, le dimanche 16 avril 2023 à 07:10:20

Attendez-vous à plonger plus profondément dans la Terre du Milieu pour la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

La deuxième saison est actuellement en cours de production et se déroule à merveille , a déclaré Sophia Nomvete, qui joue le rôle de la princesse Disa, lors de la table ronde Contenders TV organisée par Deadline. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excitée. Parce qu'il y a plus de tout. La saison 1 était une introduction splendide. Nous voulons savoir, le monde, la culture, comment nous faisons vivre cette histoire incroyable et cette infrastructure. Et c'est ce que nous voyons, la phase pacifique, la phase d'introduction.

Nomvete a également parlé du fait d'incarner la première femme naine et le premier Nain de couleur à l'écran dans l'univers de Tolkien, expliquant qu'elle "n'a pas ressenti trop de pression" de la part du public ou de l'équipe créative. Son anxiété provenait plutôt de ses propres attentes à l'égard du rôle. Pourtant, elle a décrit ce moment comme celui de sa "guerrière". C'est un moment historique et un moment pour tant de gens qui, je l'espère, résistera à l'épreuve du temps. C'était quelque chose de très important pour la série, je pense, et de très important pour Tolkien. J'ai l'impression d'être la simple hôtesse de cette incroyable création, mais je suis très honorée et très fière de pouvoir porter le drapeau de ce moment, car c'est une force avec laquelle il faut compter et une Naine dans l'âme. Elle a cette nature sociale. Elle est forte. Mais je sais à quel point c'est important pour le monde. Je sais à quel point il est important pour le monde de la fantasy et pour le monde de Tolkien de voir la première princesse naine, et d'y participer en tant que mère, en tant que femme.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir ramène les spectateurs sur la Terre du Milieu, des milliers d'années avant les événements des films originaux. Bien que l'équipe créative ait eu beaucoup d'inspiration à puiser, elle a dû adopter une approche différente pour donner vie au Deuxième Âge, puisque le Troisième Âge (que l'on voit dans les films) est axé sur la décadence , a déclaré le chef décorateur Ramsey Avery. Tout ce qui concerne le Deuxième Âge devrait être épique, puissant, vibrant. Nous voulions donc nous assurer que notre monde avait le même type de spécificité et le même type de réalité que celui dans lequel la chanson se déroule, afin que vous puissiez avoir l'impression d'entrer dans cet environnement. Tout était basé sur l'idée que les Nains sont de pierre et de flamme. C'est ce que dit Tolkien. Nous avons donc essayé de trouver les éléments qui donnent cette grandeur plutôt que la décadence que nous avons vue dans le Troisième Âge, de rechercher cette grandeur et ce sentiment d'être réellement dans la pierre et la façon dont la pierre façonne le nain, et de rechercher ce type de caractéristiques pour chaque culture et chaque race qui passe par là, de trouver ces notes individuelles de réalité que nous pouvons intégrer dans le monde en général .

