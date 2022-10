Le Seigneur des Anneaux… version NFT

Par Gillossen, le jeudi 20 octobre 2022 à 11:03:51

Warner Bros. Discovery est devenu le premier grand studio à vendre un bundle NFT d'un film, avec Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l'Anneau, qui sera disponible demain.

WBD s'est associé à la société Eluvio, spécialisée dans le Web3, pour développer les NFT, une première mondiale qui pourrait bien devenir une tendance. Chaque NFT comprend une copie 4K du premier film de Peter Jackson, Le Seigneur des anneaux (2001), ainsi que des séquences tournées en coulisses, de nombreuses photos et des ressources exclusives inspirées du film. Eluvio héberge les NFT via sa blockchain compatible avec Ethereum et les jetons seront mis en ligne sur un site Web demain.

% Les actifs numériques de base eux-mêmes, pas seulement le jeton, sont sur la blockchain , a déclaré Michelle Munson, PDG d'Eluvio, à Decrypt. Ils sont à la fois détenus et attestés et tout le streaming que vous verrez avec le film est autorisé et distribué à partir de la blockchain.

