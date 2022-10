Inside the Ring : le final de la saison 1

Par Gillossen, le lundi 17 octobre 2022 à 05:58:13

Il s'en est passé des choses dans ce huitième épisode !

La véritable identité du méchant Sauron est dévoilée, le voyage de l'Étranger commence, l'ancien roi numénoréen nous quitte et un certain trio d'anneaux est forgé. Par ailleurs, au-delà de cette seule vidéo, les deux showrunners J.D. Payne and Patrick McKay ont déjà annoncé que la saison 2 devrait être plus intense et un peu plus sombre mais aussi voir l'apparition de nouveaux personnages issus des écrits de J.R.R. Tolkien comme... Cirdan.

Mais pour cela, il va certainement falloir attendre... 2024.