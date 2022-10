Les Anneaux de Pouvoir : Sauron parle !

Par Gillossen, le samedi 15 octobre 2022 à 07:19:43

La fin de la première saison des Anneaux de Pouvoir a vu les téléspectateurs découvrir qui était Sauron.

Une révélation attendue, et forcément diversement appréciée, à l'image de la saison tout entière. Quoi qu'il en soit, l'interprète du personnage peut enfin en discourir plus librement et c'est ce que la personne en question a fait dans un entretien avec le site Deadline, il y a quelques heures à peine. Evidemment, attention, SPOILERS en vue !

Nous vous en proposons la traduction ce matin !

Un entretien avec Charlie Vickers

Comment avez-vous découvert que votre personnage était Sauron ? Cela a pris du temps, en fait. Nous avons tourné les deux premiers épisodes, puis nous avons fait une pause de six ou cinq mois à cause du Covid en Nouvelle-Zélande, et alors qu'il restait peut-être deux mois de pause avant de commencer le troisième épisode, les showrunners ont dit : " Nous voulons que tu viennes, nous voulons faire une réunion avec toi". Et ils m'ont emmené dans le décor que Galadriel découvre dans le premier épisode, avec les orcs et le sceau de Sauron. Ils m'ont emmené là-dedans et m'ont dit : "C'est ton monde. Tu joues le rôle de Sauron".

Quelle a été votre réaction ? "Je m'en doutais un peu" ou : "Ouah !" Je le savais en quelque sorte. J'en avais vraiment l'impression, car les deux derniers monologues que j'ai prononcés lors de mes auditions, ils me les ont fait faire à la fin. L'un était Richard III de Henry VI, 3ème partie. Et le second était le Paradis Perdu de Milton, et c'était littéralement Satan. Deux personnages très maléfiques, donc j'avais une idée. Puis il y a eu quelques autres indices. Mais j'ai filmé mon truc sur le radeau dans le deuxième épisode, je l'ai filmé sans vraiment savoir qui j'étais.

Sachant que vous étiez Sauron après votre retour, comment cela a-t-il influencé votre jeu et comment avez-vous gardé secrète la véritable identité de votre personnage ? Je pense que c'était un processus. Une fois que j'ai su que j'étais Sauron, j'ai eu le temps de faire un gros travail subconscient. J'ai puisé dans tout ce que je pouvais. J'ai relu le Silmarillion et les parties qui le concernent vraiment. J'ai lu les lettres de Tolkien. J'ai lu L'Anneau de Morgoth, qui contient beaucoup de choses sur Sauron. Je me suis donc rempli l'esprit autant que possible, et je suis allé là où ils ont filmé le Mont Doom dans le parc national de Tongariro, j'y ai fait une randonnée de quatre jours.

J'ai fait tout ça et puis j'ai laissé ça s'installer dans mon subconscient. Et pour être honnête, cela n'a pas vraiment influencé mes décisions sur le plateau. Le jour J, j'ai continué à jouer à fond Halbrand, comme je l'ai fait sur le radeau. Je suppose que j'avais juste à espérer que le travail que j'avais fait influencerait mon personnage d'une certaine manière.

Parce que la façon dont j'aime le voir, c'est que, pour tromper Galadriel, Pharazôn, Miriel et tous ces gens qu'il rencontre et qui sont des légendes, je pense qu'il devait être totalement investi dans ce personnage, qu'il est ce personnage humain d'Halbrand, ressentant, expérimentant les choses vivantes comme un humain. Cela m'a été utile car cela a simplifié ce que je dois faire, car il est difficile de jouer deux choses à la fois, mais j'aurais espéré que le courant sous-jacent soit toujours là.

Parlez-nous de cette scène émouvante avec Morfydd dans le final, où l'identité d'Halbrand est révélée et où il tente de manipuler Galadriel pour qu'elle le rejoigne au Mordor ? Je pense que c'est une scène où l'on voit enfin ses véritables intentions. Il y a beaucoup de choses dans cette scène. Il lui parle de guérir la Terre du Milieu, et cela nous ramène à une grande partie de ce que Tolkien a dit à ce sujet, à savoir qu'au début du Second Âge, il a été rabaissé et se retrouve en Terre du Milieu, et son pouvoir est réapparu très lentement.

Nous le voyons donc présentant sa vision des choses. Je pense qu'il croit de tout cœur qu'il fait le bien. Il veut réhabiliter et débarrasser la Terre du Milieu de toutes les frictions inutiles parce qu'il est obsédé par l'ordre. Et je pense qu'il croit sincèrement que si Galadriel se joint à lui, cela l'aidera à atteindre ses objectifs.

Je pense qu'ils ont un lien cosmique, mais je ne pense pas qu'il s'agisse nécessairement dans son esprit d'un roi et d'une reine, comme une situation de mari et femme. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une situation où il se dit qu'il peut se servir de toi pour obtenir ce qu'il veut et faire aboutir ses projets plus rapidement, parce qu'au bout du compte, il aurait fini par régner seul, qu'elle l'ait rejoint ou non. Et quand elle dit "non" sur le radeau, ça le met en colère. Mais ce n'est pas la fin du monde pour lui, je pense.

Comment était-ce de retourner tourner la scène du radeau dans le final en sachant qui est vraiment Halbrand ? La scène du radeau était très éprouvante à filmer et nous pensions en avoir fini avec elle. Et puis, vers la fin de la série, je crois que c'est le producteur Patrick McKay qui m'a dit : vous allez retourner sur le radeau sans contexte. C'est une scène très bien écrite, mais c'était un défi de retourner sur ce radeau après, je pense, ce qui avait été comme 18 mois.

Il y a des similitudes évidentes, comme le fait qu'Halbrand et Sauron sont tous deux d'habiles forgerons. Quels sont les indices plus subtils sur la véritable identité d'Halbrand que vous avez laissé échapper en cours de saison et qui nous ont peut-être échappés ? C'est intéressant avec Halbrand, car on ne le voit qu'à travers le regard des autres personnages. On le voit rarement seul. En fait, je crois qu'on ne le voit seul qu'une seule fois, lorsqu'il est assis avec sa pochette. Et même là, on le voit en conflit. Et c'est intéressant parce que c'est intéressant d'essayer de juger en tant que spectateur.

J'espérais que cela se produirait lors de la création du personnage et que les gens se demanderaient s'il est vraiment repentant, s'il essaie vraiment d'être un homme bon et de commencer une nouvelle vie. Ou est-ce qu'il manipule pour s'en sortir ? Quand on regarde cette scène et qu'on se dit qu'il est en conflit, qu'il est tout seul, qu'il ne le montre à personne, on peut se dire qu'il est peut-être sincèrement repentant.

Mais je me souviens d'avoir fait cette scène et d'avoir pensé qu'en Terre du Milieu, il y a toujours quelqu'un qui regarde, les dieux regardent et il craint les dieux.

Donc je pense que pour moi, en la jouant, il s'agissait d'accentuer les différences subtiles dans ce repentir et de ne pas être trop évident dans la manipulation ou les conflits ouverts. Comme, je veux vraiment être un homme bon. Je pense que j'ai essayé de marcher sur la ligne. De plus, les showrunners et les scénaristes ont fait des petites allusions très intéressantes, comme des répliques à Galadriel : "Je suis désolé pour votre frère". Ou je crois que sa deuxième phrase sur le radeau est "Les apparences peuvent être trompeuses". Dès que j'ai dit cette phrase, des amis m'ont envoyé un texto disant "Tu es Sauron". Et je n'ai pas pu leur dire.

Sauron est très calculateur. Alors pourquoi a-t-il vraiment sauvé Galadriel ? Je pense qu'elle lui est indispensable à ce moment-là. Il a été mis à terre, et il est au plus bas, ce qui est très similaire à la façon dont Tolkien le décrit au début du deuxième âge. Je crois que lorsqu'il est sur le radeau, vous le voyez à ce point bas.

J'ai hâte de répondre aux questions sur la raison pour laquelle il était sur le radeau. Mais je pense qu'à ce moment précis, il ressent cette connexion cosmique avec cette personne. Il a passé tellement d'années seul, à rencontrer des gens qui ne sont pas comme lui, que lorsqu'il rencontre quelqu'un avec un pouvoir extrême, incroyable, il connaît un frisson, un rush et il se dit, je veux être avec cette personne.

Donc elle incarne la survie. Mais elle peut aussi ouvrir des portes. Elle peut le faire entrer dans les bonnes pièces. Elle connaît des gens. Et je pense qu'il voit une opportunité d'exploiter ça.

Étant Sauron, pourquoi Halbrand était-il si réticent à retourner dans les Terres du Sud et pourquoi a-t-il essayé de tuer l'un de ses lieutenants, Adar, avant que Galadriel ne l'arrête ? Je pense que sa réticence peut être vue de deux façons. Et aussi, encore une fois, cela dépend si son repentir est authentique ou non. S'il est sincèrement repentant et qu'il dit : " Je ne veux pas y retourner, je sais que c'est mauvais pour moi, que le pouvoir va me corrompre à nouveau et que je vais repartir dans l'inconnu". Et il dit, je veux juste être bon, je suis désolé, et je veux repartir à zéro. C'est pourquoi il hésite à y aller, sinon il pourrait s'agir d'une ruse pour tromper encore plus Galadriel et exclure la possibilité qu'il soit autre chose que ce roi, ce roi réticent dans son esprit, lui peindre une image.

Quand il part et qu'il rencontre Adar, je pense qu'ils ont une histoire riche que nous verrons davantage à l'avenir. Je ne veux donc pas la gâcher. Ils ont une relation vraiment complexe, et il y a beaucoup de haine et de sentiments contradictoires entre eux. Et je pense que c'est un exemple de Sauron, à l'intérieur d'Halbrand, méchant et impitoyable, du genre : si je n'aime pas quelqu'un ou si j'ai un problème, je vais t'achever, et Galadriel sauve Adar dans cette situation.

Tout au long de la saison 1, la relation entre Halbrand et Galadriel a évolué, ils se sont sauvés la vie l'un l'autre, mais ils sont maintenant des ennemis mortels. Comment allons-nous voir cette relation évoluer dans la saison 2 ? Je pense que ce sera vraiment passionnant. Nous n'avons que les premiers scripts de la deuxième saison, donc je ne sais pas exactement quelle direction l'histoire va prendre, mais j'espère bien qu'ils se retrouveront. Ils ont établi cette grande relation qui, je l'espère, pourra durer pendant cinq saisons. Et quand ils se rencontrent, ils ont cette histoire vraiment riche. J'espère que nous aurons une confrontation dans la prochaine saison. Je ne sais pas, mais j'imagine que lorsqu'ils se verront, ce sera glacial, ce sera une relation glaciale.

Vous avez parlé de Halbrand en tant que Sauron parlant de la guérison de la Terre du Milieu. Qu'est-ce que cela signifie pour la saison 2 ? Je pense que c'est un exemple de sa croyance en ses motivations justes, Tolkien écrit beaucoup sur Sauron, qu'il avait de bonnes intentions, du moins au début. Et je pense que c'est vraiment bien parce que cela prépare la série à observer sa descente dans les ténèbres. Et évidemment, il a déjà fait beaucoup de choses horribles.

Mais nous en sommes à l'étape du repentir, et le fait que son repentir soit authentique ou non est une bonne chose à laisser sans réponse. En parlant de guérison, je pense qu'il veut dire réorganisation et réhabilitation du monde et qu'il est prêt à faire tout ce qu'il faut, car je pense que dans son esprit, c'est la raison pour laquelle Galadriel dit " guérir ou régner ".

Et pour lui, je pense que s'il est aux commandes, il peut guérir le monde, il peut ordonner les choses. Et je pense qu'il voit ça comme si ce n'était pas seulement génial pour lui, mais aussi pour tous les autres, je vais mettre fin au chaos dans les Terres du Sud, dans l'Est. Tout le monde sera en parfaite harmonie tant que vous me laisserez dire à chacun ce qu'il doit faire.

Dans cette scène près du ruisseau, Halbrand manque tuer Galadriel. Il est le mal absolu. Vous lui aviez donné un visage humain avec Halbrand, un personnage dont beaucoup de fans sont tombés amoureux. Est-il toujours là, quelque part ? Y a-t-il quelque chose de bon et de rédhibitoire en lui lorsqu'il se transforme en Sauron ? Je pense que c'est subjectif, cela dépend du spectateur. Du point de vue d'Halbrand, du point de vue de Sauron, il y a certainement beaucoup de bon en lui. Il pense qu'il fait le bien. Je pense que lorsqu'il fait ces pas vers le Mordor, son plan est très clair : "Je ne vais pas faire ça pour être mauvais."

C'est pour le bien de tous les habitants de la Terre du Milieu. Si vous le regardez de l'extérieur, je pense que vous pouvez juger qu'il essaie de tuer Galadriel. C'est le mal. Et je pense que Tolkien dit que Sauron doit être considéré comme terrible, et je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'en fin de compte et au fond de lui, Sauron est très mauvais. Et il est l'incarnation du mal. Mais dans son esprit, il ne le croit pas.