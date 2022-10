Les coulisses des Anneaux de Pouvoir

Par Glaurung, le dimanche 9 octobre 2022 à 22:14:39

Dans un long entretien avec The Hollywood Reporter les showrunners de la série Les Anneaux de Pouvoir, Patrick McKay et J.D. Payne, sont revenus sur la conception de cette série.

Netflix et HBO étaient aussi intéressés pour faire une série dans l'univers de Tolkien, mais le Tolkien Estate a préféré l'approche d'Amazon, qui ne leur a pas proposé de scénario précis mais leur a offert un siège "créatif" permettant de protéger l'héritage de Tolkien. Les deux showrunners ont donc eu l'idée de faire une série en cinq saisons grossièrement basée sur les cinq minutes d'introduction racontées par Galadriel dans la trilogie de Peter Jackson, dans un ton plus proche de Braveheart que de Narnia. Il faut noter qu'ils ont passé une dizaine d'années à écrire des films qui n'ont jamais vu le jour. Malgré cette absence de palmarès, Amazon a fini par voir en eux le meilleur choix pour leur série, notamment à cause de leur passion et de leur connaissance de l'univers de Tolkien. Ils estiment que la série sera un succès si elle intéresse suffisamment les gens pour qu'ils en débattent, et promettent que la deuxième saison sera plus imposante et meilleure que la première, et ce à grande échelle. Ils espèrent que le public regardera une bonne partie de la première saison, même les personnes qui n'auront pas aimé le pilote ou le deuxième épisode, et aimeraient que leur œuvre devienne un jour un classique regardé encore et encore.

Payne revient également sur certaines critiques liées à la présence de personnages noirs de peau ou de personnages féminins forts. Les récits de Tolkien donnant justement la part belle à des peuples différents, qui se méfient les uns des autres pour finir par accomplir de grandes choses ensemble, il n'arrive pas à comprendre l'essence même de ces remarques.

Les showrunners expliquent aussi n'avoir pas voulu faire de cette première saison quelque chose de centré autour de Sauron, mais avoir préféré laisser aux gens le temps de retomber amoureux de la Terre du Milieu, pendant que l'ombre grandit et rend tout le monde suspicieux...

