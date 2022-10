Un dernier trailer pour les Anneaux de Pouvoir

Par Gillossen, le samedi 8 octobre 2022 à 03:32:14

Montée essentiellement à base d'images tirées de toute la saison, il s'agit pour cette bande annonce de faire monter la pression en vue du dernier épisode de la saison 1 vendredi prochain.

Et pression rime avec... Sauron !

En parallèle, Amazon a déjà mis en ligne un nouveau morceau de Fiona Apple Where the Shadows Lie, composé par Bear McCreary, et qui, à la façon des morceaux qui accompagnaient chaque générique de fin des films de Peter Jackson, sera justement entendu la semaine prochaine avec la conclusion de cette première saison.

