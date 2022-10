Inside The Ring : épisode 6

Par Ivy, le samedi 1 octobre 2022 à 21:03:07

Comme chaque semaine, Amazon Prime revient sur le dernier épisode en date des Anneaux de Pouvoir en compagnie de l'équipe de la série.

Pour l'épisode 6, on retrouve les acteurs et actrices Morfydd Clark (Galadriel), Charlie Vickers (Halbrand), Tyroe Muhafidin (Theo), Maxim Baldry (Isildur), Lloyd Owen (Elendil), Ismael Cruz Cordova (Arondir) et Nazanin Boniadi (Bronwyn), avec des interventions de la réalisatrice Charlotte Brandstrom, du scénariste Justin Doble et du compositeur Bear McCreary.

Si vous voulez éviter les spoilers, il vaut évidemment mieux avoir vu l'épisode avant !

Discuter des Anneaux de Pouvoir sur le forum