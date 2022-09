Inside the Ring épisode 5

Par Glaurung, le dimanche 25 septembre 2022 à 20:47:39

La vidéo hebdomadaire sur la série Amazon est maintenant visible, et concerne l'épisode 5 diffusé le 23 septembre, à ce jour le plus long de la série !

Cette semaine, ce sont les acteurs Trystan Gravelle (Pharazon), Ema Horvath (Earien) et Leon Wadham (Kemen) qui se collent à l'exercice. Ils sont rejoints par d'autres membres de l'équipe de la série, notamment le réalisateur Wayne Che Yip et le compositeur Bear McCreary qui prennent également place devant la caméra.

C'est à voir ci-dessous !

Discuter des Anneaux de Pouvoir sur le forum