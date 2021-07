Seigneur des Anneaux : Amazon se défend de prendre les accidents à la légère

Par Gillossen, le dimanche 4 juillet 2021 à 08:05:43

Un article du New Zealand Herald met en avant divers incidents au cours du tournage de la première saison de la série produite par Amazon .

Et notamment comment à plusieurs reprises, suite à des blessures, la santé des cascadeurs aurait été prise à la légère. Evidemment, le géant d'internet conteste ces allégations : Amazon Studios prend la santé, le bien-être physique et émotionnel de nos acteurs et de notre équipe extrêmement au sérieux , a déclaré un porte-parole dans un communiqué en réponse à l'article. En tant que priorité absolue, l'équipe de production continue d'être en totale conformité avec les réglementations gouvernementales obligatoires de Worksafe New Zealand en matière de sécurité et de sûreté. Toute allégation ou rapport selon lequel les activités sur le plateau ne sont pas sûres ou ne respectent pas les réglementations est totalement inexact.

Si les blessures ne sont pas signalées, ce qu'affirment plusieurs personnes citées dans l'article, c'est tout de suite plus difficile de les recenser...

Source