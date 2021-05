Merry et Pippin lancent un podcast

Par Ivy, le mardi 4 mai 2021 à 19:39:30

Ce sont plus précisément leurs interprètes dans Le Seigneur des Anneaux, Dominic Monaghan et Billy Boyd, qui investissent le monde du podcast.

The Friendship Onion tournera autour des films de Peter Jackson et offrira des anecdotes de tournage, des interviews avec les acteurs ou d'autres membres de l'équipe, ainsi que des réponses aux questions posées par les fans. Il décortiquera aussi l'amitié entre les deux acteurs, à l'écran comme en dehors, de la même manière qu'on pèle les différentes couches d'un oignon. Tout cela avec une bonne dose d'humour, comme le montre la bande-annonce ci-dessous.

Le podcast sera diffusé chaque semaine sur Spotify à partir du 18 mai.

