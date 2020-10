Le Seigneur des Anneaux revient en 4K

Par Gillossen, le mercredi 7 octobre 2020 à 20:01:45

Les bruits de couloir se confirment.

Et si Le Seigneur des Anneaux est concerné, il en va de même pour l'autre trilogie de Peter Jackson, Le Hobbit. On retrouvera les versions cinéma et les versions longues dans la même offre. Pour l'instant, tous les détails techniques de ces éditions 4K UHD Blu-ray, notamment sur le plan sonore, ne sont pas encore connus.

La date de sortie américaine est en tout cas arrêtée au 1er décembre (de cette année).

Mise à jour :

On annonce du HDR-10 et du Dolby Vision de même que du Dolby Atmos, le tout supervisé par Peter Jackson en personne, à base des négatifs et des SFX d'origine.

