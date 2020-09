Le Seigneur des Anneaux : le tournage a repris !

Par Gillossen, le lundi 28 septembre 2020 à 15:50:51

Du côté de la production Amazon en Nouvelle-Zélande.

Les caméras se sont donc rallumées à Auckland et dans les environs, après plusieurs mois de pause et notamment un confinement qui aurait vu des acteurs se connaissant à peine devoir rester groupés et solidaires face à la situation sanitaire. C'est ce qu'indique d'ailleurs Morfydd Clark, l'interprète de Galadriel, qui parle d'une production gigantesque, avec notamment une personne censée s'occuper exclusivement des réactions de la poussière face aux pas et au souffle. Le Seigneur des Anneaux fait partie des rares productions étrangères ayant reçu une nouvelle autorisation de tournage en Nouvelle-Zélande, avec par exemple l'adaptation de Cowboy Bebop.

En espérant maintenant bien sûr qu'il puisse aller à son terme de cette première saison, qui se déroulera au cours du Deuxième Âge de l'univers de J.R.R. Tolkien.

