Nouvelle-Zélande : les tournages redémarrent

Par Gillossen, le vendredi 8 mai 2020 à 06:08:07

Le pays a géré la crise du covid-19 avec efficacité et certains films et séries ont déjà retrouvé le chemin des plateaux.

En tout cas, le gouvernement a autorisé cette reprise, avec bien entendu de nombreuses règles à respecter, mais techniquement, le tournage de la série du Seigneur des Anneaux pour Amazon pourra ainsi reprendre sous peu. Sous peu restant à définir : l'essentiel du tournage des deux premiers épisodes dirigés par J.A. Bayona était terminé mi-mars et une pause de 4-5 mois était de toute façon prévue (notamment pour anticiper la saison 2), pause cela dit déjà bien entamée. Les équipes du Seigneur des Anneaux ou des suites d'Avatar devront de toute façon passer par une période de quarantaine à leur retour en Nouvelle-Zélande.

A noter que la République Tchèque a elle aussi fait un pas vers un retour sur les plateaux de tournage, ce qui concerne là encore plusieurs productions Amazon, dont Carnival Row.

