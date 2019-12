Morfydd Clark incarnera une jeune Galadriel

Par Gillossen, le mercredi 18 décembre 2019 à 05:55:00

Voici la brève Seigneur des Anneaux de la semaine, dirait-on !

Morfydd Clark, vue tout récemment dans l'adaptation d'A la croisée des mondes (sœur Clara) et bientôt dans le Dracula de Netflix (dans le rôle de Mina), va passer à un autre univers, celui de la Terre du Milieu, puisqu'elle incarnera Galadriel dans la série produite par le géant Amazon et basée sur les écrits de J.R.R. Tolkien.

Il s'agit sans nul doute du personnage le plus connu annoncé jusqu'à maintenant (et plus jeune, cela va de soi, puisque l'action de la série se déroulera au Deuxième et non au Troisième Âge). Amazon n'a pas voulu réagir, mais l'info semble sûre.

