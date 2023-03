Titre VO : A Magic Steeped in Poison

ISBN : 978-275566359-4

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Lin, Judy

Auteur/Autrice : Forestier, Karine

Ning a perdu sa mère. C'est elle qui lui a administré, sans le savoir, un thé venimeux qui lui a été fatal…Et qui pourrait à présent être également mortel pour sa sœur Shu…

Un jour, Ning entend qu’une compétition s’organise pour trouver le plus grand maître de la magie du shénnong du royaume - un art ancestral de la préparation du thé, où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d’émotion ou encore une arme. Elle traverse alors le pays pour se rendre à la capitale.

Le gagnant recevra une faveur de la princesse.

Peut-être l’unique chance pour Ning de sauver sa sœur !Mais entre les trahisons, les machinations politiques et la nouvelle amitié d’un mystérieux jeune hommeau lourd secret, Ning devra être vigilante :le danger semble teinter chacun de ses pas…

Critique

Par erkekjetter, le 22/03/2023

Une Magie teintée de poison, narré à la première personne et au présent, nous place au côté de Ning, une adolescente bien décidée à trouver un moyen de sauver sa sœur, victime d’un empoisonnement qui a déjà coûté la vie à leur mère. Cette dernière leur a transmis une partie de son savoir, celui d’une shennong-shi, qui pratique la magie du thé.

L’univers présenté par l’autrice s’inspire essentiellement de la Chine impériale, un choix tout à fait bienvenu, qui change un peu des canons du genre et du Moyen Âge européen, toujours surexploité. L’utilisation du thé est elle aussi plutôt originale, avec quelques descriptions soignées des saveurs de différentes variétés.

Toutefois, le roman souffre d’un démarrage un peu lent, qui manque de proximité avec le personnage principal : les éléments qui nous sont présentés sont très (trop) factuels et ne favorisent pas une immersion rapide. Il manque ces petites touches qui permettent de se faire d’emblée une idée de la personnalité de Ning et qui donneraient envie de la suivre.

Malheureusement, ce souci de rythme ne s’améliore pas vraiment par la suite. Si quelques passages parviennent à être plus captivants, notamment les épreuves du concours auquel Ning participe, le soufflé retombe vite et l’ensemble peine à emporter le lecteur. Les quelques facilités scénaristiques renforcent d’ailleurs cette impression – le début de romance fait lever les yeux au ciel tant sa mise en scène relève du cliché. Le souci tient peut-être simplement à cela : l’histoire que nous conte Judy I. Lin n’est, malgré son univers et sa magie qui sortent du lot, pas originale pour deux sous.

Ce qui serait parfaitement secondaire si la narration était solide devient presque ennuyeux et nuit à l’appréciation globale : lorsque vient le moment de refermer l’ouvrage, on sait déjà qu’il sera vite oublié. À voir si le deuxième tome corrige le tir.

