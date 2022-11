Tome 1 du cycle : Monsters of Verity

ISBN : 978-237102364-2

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : V.E. Schwab

978-237102364-2JeunesseV.E. Schwab À Verity, les crimes sont tellement nombreux que chacun donne désormais naissance à un monstre – il en existe trois sortes : les premiers, les Corsai et les Malchai, sont légion et dévorent leurs victimes ou se repaissent de leur sang. Les Sunai, eux, sont rares et mystérieux : ils peuvent s’emparer de l’âme de leur proie grâce à la musique…

Dans la partie nord de la ville, Callum Harker a vu en l’émergence de ce fléau l’occasion de prospérer, en offrant à la population de les protéger moyennant finance. Au sud, Henry Flynn a décidé de combattre le feu par le feu et d’orchestrer une contre-offensive : il a recueilli trois Sunai, qu’il élève comme ses enfants… August, qui est l’un d’entre eux, a hâte qu’on lui donne davantage de responsabilités.

Quand on lui demande de surveiller Kate Harker, la fille unique de leur ennemi juré, il accepte d’intégrer le même lycée qu’elle. Mais la jeune fille, qui n’a rien de tendre, ne tarde pas à découvrir sa véritable identité…

Critique

Par Saffron, le 29/10/2016

Entre deux excursions dans le Londres fantasmé de sa série A Darker Shade of Magic, V.E. Schwab se débarrasse de ses initiales pour redevenir Victoria et nous offrir un roman young adult dystopique qui n’a pas grand-chose à envier à la récente vague d’adaptations sur grand écran.

This Savage Song est avant tout l’histoire d’une ville, V-City, qui fut douze ans plus tôt le cadre d’un étrange « phénomène » jamais vraiment décrit, jamais complètement expliqué, et qui signa l’acte de naissance des monstres : Malchai, Corsai et Sunai apparaissent désormais à chaque acte de violence commis en ville. Les ombres ont des crocs et il ne fait pas bon sortir de chez soi à la nuit tombée. Les habitants n’ont que deux options : rejoindre les Flynn et prendre les armes pour se défendre, ou passer du côté Harker et débourser de coquettes sommes pour obtenir sa protection.

Ce monde post-apocalyptique esquissé à grands traits, au détour de quelques souvenirs et d’une leçon d’histoire, n’en est pas moins extrêmement tangible et construit : les quartiers nord et sud de V-City et le désert inhospitalier qui les entoure ont une vie propre, une consistance digne des mondes décrits sur plusieurs tomes. Même constatation avec la mythologie : une chanson de trois strophes suffit à expliquer tout ce qu’il y a à savoir sur les différents types de monstres.

Contrairement à la majorité des dystopies YA en vogue en librairies, This Savage Song ne nous vend pas d’histoire d’amour (et, par conséquent, encore moins de triangle amoureux). August et Kate, aussi monstrueux et humains l’un que l’autre, sont là avant tout pour montrer que les origines et les liens du sang ne font pas tout, et que ce que l’on fait a bien plus d’importance que ce que l’on est.

Bien que ce roman s’adresse à un public plus jeune que A Darker Shade of Magic, il ne faut pas s’attendre à une atmosphère plus joyeuse : Schwab privilégie les mondes sombres et violents, où les personnages principaux doivent affronter leurs démons dans le sang et les larmes, et This Savage Song ne fait pas exception.

Si le roman tient parfaitement la route seul, la fin ouverte laisse entrevoir une possibilité de suite. V-City et ses monstres sont en tous cas suffisamment riches pour s’y prêter. Dans un cas comme dans l’autre, la notion de bien et de mal pourtant si classique est traitée ici avec brio et Schwab nous prouve une fois de plus que le talent n’attend pas le nombre des années.

7.5/ 10

Discuter de This Savage Song sur le forum.