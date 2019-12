The Starless Sea

ISBN : 978-191070145-4

Catégorie : Aucune

Auteur : Morgenstern, Erin

978-191070145-4AucuneMorgenstern, Erin Lorsque Zachary Rawlins trouve caché dans la bibliothèque de son université un livre étrange, celui-ci le guide vers une quête sans nulle autre pareille. Entre les pages, des contes de prisonniers languis d’amour, de cités oubliés, d’Acolytes sans noms, mais également quelque chose d’impossible : les propres fragments des souvenirs d’enfance de Zachary.

Déterminé à résoudre cette énigme, Zachary va suivre les indices présents sur la couverture du livre – une abeille, une clé et une épée. Ceux-ci le guideront jusqu’à un bal masqué, une dangereuse société secrète et finalement une porte enchantée, créée par la mystérieuse et sauvage Mirabel. Cette porte le mènera jusqu’à un labyrinthe souterrain, loin sous la surface, et garni d’histoires.

Quand le labyrinthe est menacé, Zachary doit se dépêcher de trouver une solution, accompagné par Mirabel ainsi que Dorian, séduisant jeune homme aux pieds nus et aux alliances changeantes, entre des tunnels tortueux et des salles de bal bondées, pour trouver la fin de Son histoire. Vous voilà invités à rejoindre Zachary sur la Mer sans Étoiles : foyer des conteurs, des rêveurs et des lecteurs ainsi que de tous ceux choisissant de protéger les histoires à n’importe quel prix.

Critique

Par nephtys, le 20/12/2019

Voilà un roman étrange, généreux tout autant qu’il est frustrant, parfois poétique, parfois presque trop terre à terre dans le jeu des références…

Si le précédent roman d’Erin Morgenstern, Le Cirque des Rêves, pouvait gentiment pousser le lecteur dans le dos pour qu’il saute à pieds joints dans son univers, ici c’est au lecteur tout autant qu’au héros de chercher parfois à comprendre, parfois à retrouver son chemin tout simplement dans cette (ces) histoire(s).

Comment est-ce que cela commence ? De bien des façons. Aucune n’est réellement un point de départ en soi et le tout premier conte l’exprime à merveille. Des histoires dans des histoires, des histoires à côté d’autres histoires, des mots à foison et des sentiments tout autant.

The Starless Sea n’est pas un roman linéaire mais évoque plutôt une poupée gigogne littéraire, voir une étagère de poupées gigognes, entre récits imbriqués les uns dans les autres et récits parallèles qui finalement retrouvent une place. De fait, la difficulté du livre n’est pas dans la compréhension mais dans le rythme avec souvent un personnage principal plus lecteur/spectateur que héros de l’action quand bien même il ne reste pas à se tourner les pouces pour autant.

Erin Morgenstern excelle dans les contes et les lire est un véritable plaisir. On notera également une iconographie très riche avec à chaque fois les petits détails capable de faire basculer une description dans le merveilleux le plus total.

Passion rime ici avec cruauté et il y a quelque chose de fortement amer et mélancolique se dégageant du livre selon les chapitres. Les personnages portent chacun des poids différents sur leurs épaules, notamment ceux des décisions passées et s’ils peinent à s’en défaire, leur humanité n’en transparaît qu’encore plus. Bien sûr, le côté dramatique peut également déplaire alors attention si cela n’est pas votre tasse de thé…

Alors? Eh bien tout pourrait être (presque) parfait sans quelques menus défauts tels que des longueurs, des enjeux pas toujours des plus définis, ainsi que le fait qu’il s’agisse ici d’un deuxième roman. Les lecteurs du Cirque des Rêves trouveront ainsi des similarités dans les problématiques, la manière de traiter l’histoire parfois ainsi que le rapport à l’imaginaire et à un lieu pour le représenter. Erin Morgenstern ne copie pas son précédent livre mais en offre une variation qui peut également rebuter le lecteur.

Beaucoup de belles choses : un petit ne-ne-sais-quoi qui semble toucher du bout des doigts ce qu’est l’imaginaire… mais aussi des défauts et des longueurs ainsi des héros à qui l’on peut très bien ne pas accrocher pour leur préférer les contes qui parsèment l’intrigue. Un roman généreux, qui souffre de cela et possède une poésie toute personnelle. Une histoire parmi tant d’autres au final, non exempte de faiblesse, non exempte de chagrin également…

7.0/ 10

