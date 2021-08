ISBN : 978-085766908-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Johnston, Cameron

Black Herran était une redoutable démonologue, et le général le plus impitoyable de tout Essoran. Elle a réuni les six guerriers les plus redoutables pour diriger ses armées : un nécromancien, un seigneur vampire, un demi-dieu, un chef de guerre orc, une reine pirate et un alchimiste tordu. Ensemble, ils ont mis le continent entier à genoux… Jusqu'au jour où elle a abandonné son armée, à la veille d'une victoire totale.

Quarante ans plus tard, elle doit réunir ses anciens capitaines pour un dernier combat, dans la petite ville de Tarnbrooke - le dernier bastion contre un nouvel ennemi fanatique déchirant le pays, déterminé à finir le travail que Black Herran a commencé des années auparavant.

Sept monstres assoiffés de sang. Une ville. Leur dernier espoir.

Critique

Par Gillossen, le 19/08/2021

Cameron Johnston n’est pas un inconnu en ces lieux. Si The Traitor God, son premier roman, ne nous avait pas vraiment convaincu, nous nous étions toutefois penchés dessus ; en partie à cause du bruit suscité par sa sortie. Mais nous n’avions pas chroniqué le tome 2 de son diptyque, justement car le premier avait constitué une semi-déception.

C’est un peu le cas cette fois aussi. Il y a des romans dont on perçoit très vite, à tort ou à raison, qui sait, qu’il repose avant tout sur une formule, qu’ils cherchent à faire toujours plus, à, pour parler de façon un peu plus directe, “en rajouter”. C’est manifestement le cas ici avec de The Maleficent Seven.

Dire que le texte tout entier ou presque repose justement sur sa quatrième de couverture et sa capacité à être “pitché” en quelques phrases, que ce soit à des éditeurs ou des lecteurs en salon, n’est pas lui faire injure. Il faut bien savoir se vendre, surtout de nos jours. Ce fut toutefois l’une de mes premières impressions au bout de quelques pages et elle ne m’a pas quittée, malheureusement ou pas. L’auteur est en tout cas persévérant : comme avec ses prédécesseurs, son nouveau roman “fleure bon l’action et la magie débridées”.

A dire vrai, The Maleficent Seven ne cherche jamais à jouer la carte du dépassement de fonction, ou plutôt de nos attentes. Il ne cherche pas à être un “grand” roman, à ouvrir de nouvelles perspectives dans son évident sous-genre. C’est son droit le plus strict. Non, il se déroule jusqu’au bout, un peu trop sur le même rythme d’ailleurs, dans un déluge d’action et de séquences parfois ouvertement “too much”, y compris du côté de la violence (la plus) décomplexée. Johnston les empile, avec une régularité presque mécanique, et surtout sans réelle saveur. On n’a jamais vraiment le temps de s’attacher aux personnages, ni même de se rendre compte de ce manque d’empathie à leur égard. Ils sont posés là, et puis… c’est un peu tout. Il suffit parfois de quelques lignes pour donner vie à un protagoniste qui nous accompagnera longtemps après avoir achevé notre lecture ; ce n’est pas le cas avec ce roman. Bref, si l’on reprend notre chronique de The Traitor God, il semble que l’auteur ait voulu insister sur ces “points forts”, en écartant tout le reste pour éviter tout faux-pas. Malheureusement, à l’échelle d’un roman, les choses ne fonctionnent pas aussi simplement. On imagine sans peine d’autres tomes après celui-ci, mais pas sûr que l’on n’adopte pas la même démarche qu’avec le cycle précédent de l’auteur, s’il n’y a pas plus de changement de cap.

Sans constituer un véritable “pétard mouillé”, il faut savoir à quoi s’attendre avant de se lancer, comme souvent me direz-vous. On pourrait le rapprocher d’un Wyld, certes, l’humanité des personnages en moins (qu’on les apprécie ou pas par ailleurs), ce qui jouait déjà beaucoup dans l’appréciation du roman de Nicholas Eames.

Si vous lui enlevez ça…

5.0/ 10

