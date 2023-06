ISBN : 978-076532699-7

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Addison, Katherine

978-076532699-7AucuneAddison, Katherine Le plus jeune fils de l’empereur, à moitié gobelin, a vécu toute sa vie en exil, loin de la cour impériale et des intrigues mortelles qui l’animent.

Mais lorsque son père et ses trois fils en lice pour le trône sont tués dans un “accident”, il n’a d’autre choix que de prendre sa place en tant que seul héritier légitime survivant. Il n’a ni amis, ni conseillers, et sait pertinemment que celui qui a assassiné son père et ses frères pourrait attenter à sa vie à tout moment.

Entouré de flagorneurs désireux de s’attirer les faveurs du nouvel empereur naïf et accablé par le fardeau de sa nouvelle vie, il ne peut faire confiance à personne. Dans le tourbillon des complots visant à le déposer, des offres de mariages arrangés et du spectre des conspirateurs inconnus tapis dans l’ombre, il doit rapidement s’adapter à la vie d’empereur gobelin.Seul, il tente de trouver un ami… et aspire à la romance, tout en restant vigilant face aux ennemis invisibles qui le menacent, sous peine de perdre son trône - ou sa vie.

Critique

Par Akallabeth, le 27/06/2023

Avec The Goblin Emperor, Katherine Addison signe un premier roman, prometteur, nous offrant un univers développé et une plume efficace.

Le roman suit les pas du plus jeune fils du précédent empereur, banni de la cour à la suite du décès de sa mère car de sang mêlé Elfe-Gobelin.

Le décès prématuré de son illustre père et de l’ensemble de ses frères dans un accident tragique le propulse contre toute attente sur un trône pour lequel il est bien mal préparé. Le scénario semble alléchant et promet nombres manipulations adroites et intrigues subtiles de cour, d’autant que l’accident paternel a des airs de meurtre…

Malheureusement, l’incompétence crasse de l’ensemble des intrigants de la cours place notre Maia national sur un piédestal inatteignable et la seule personne dégourdie de ce royaume est le coursier qui vient le délivrer de son exil et qui le suivra en tant que secrétaire personnel (belle promotion !) et gérera de main de maître tous les semblants de faux pas de notre jeune empereur.

Bref vous voyez le dessin, il s’agit d’un roman bien écrit avec quelques personnage haut en couleurs et un univers bien travaillé, mais qui finit par lasser face à l’incompétence des « méchants », qui font que l’on ne tremble jamais pour notre héros.

Pour finir, cette lecture agréable sera peut-être davantage destinée à un jeune publique qui pourra mieux s’identifier au personnage principal et sera peut-être moins critique sur son opposition.

Discuter de The Goblin Emperor sur le forum.