Souvenirs de Marnie

Titre VO : When Marnie Was There

ISBN : 978-238196019-7

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Robinson, Joan G.

Traduction : Barbe-Giraut, Patricia

Anna, petite orpheline solitaire envoyée sur la côte est de l’Angleterre pour profiter du climat, va, entre deux rêveries à travers les dunes, rencontrer la fantasque Marnie et la paix intérieure qu’il y a à s’ouvrir au monde.

Mais à peine découvre-t-elle le bonheur de l’amitié que Marnie disparaît…

Critique

Par Gillossen, le 02/07/2021

Quelle jolie histoire !

Le roman de Joan G. Robinson nous arrive enfin en France, dans une édition très soignée, dans la collection Monsieur Toussaint Laventure de… Monsieur Toussaint Louverture, évidemment. L’ouvrage se lit d’une traite ou presque, le lecteur se retrouvant comme Anna à se demander ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Ou l’est malgré tout ? L’imaginaire se retrouve tissé dans la réalité.

Le portrait d’Anna est sans doute l’une des grandes réussites de cette histoire, entourée de protagonistes qui cherchent tous à l’aider à grandir, malgré les doutes et ses interrogations d’une petite jeune fille qui se considère pour ainsi dire comme étrangère à sa propre vie.

Sereine et décidée à la fois, elle se lie d’amitié avec une fille mystérieuse, Marnie, qui vit au bord de la plage. Quiconque aura vu le film du Studio Ghibli se rendra compte d’ailleurs de sa fidélité à l’égard du texte d’origine (publié… en 1967 en Angleterre). Les deux voisines ne tardent pas à devenir de bonnes amies, mais vous le savez déjà ou vous le devinez, la nouvelle venue disparaît subitement.

Les personnages sont particulièrement attachants, tandis qu’au fil des pages, Anna interagit avec le monde qui l’entoure, tout en en apprenant chaque jour un peu plus sur elle-même, sa famille et son passé secret. Le tout de façon subtile et savamment distillé au gré des scènes.

Le cadre quant à lui possède une dimension pittoresque, tandis que le style de l’autrice, fin et délicat, convient parfaitement à cette histoire.

Bref, Souvenirs de Marnie n’a rien d’un petit bonbon trop sucré, mais tout d’une lecture que l’on referme avec le livre serré sur le cœur.

7.5/ 10

