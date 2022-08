Tome 1 du cycle : Les Sources de l'Ombre

ISBN : 978-235488985-2

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Maxime Fontaine

Auteur/Autrice : Watson, Romain

978-235488985-2JeunesseMaxime FontaineWatson, Romain Mesdames et Messieurs, bienvenue au cirque Palazzi !

Ce soir, un numéro époustouflant avec l’incendie du chapiteau par l’armada des clowns invisibles.

Venus enlever vos enfants, ils emporteront Déa, la jeune aveugle.

Ernest le magicien partira à sa recherche avec l’aide de Kétinée l’envoûteuse et de Kilma le marabout.

Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel.

Mais leurs authentiques pouvoirs de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Déa ?

Restez en notre compagnie, vous n’êtes pas au bout de vos surprises…Une aventure au rythme endiablé, qui vous entraînera de mystérieux mondes magiques aux catacombes de Paris !

Critique

Par Nephtys, le 02/08/2022

Ah le cirque !

Quand on est gamin, on ne remarque pas les couleurs passées des tissus ou les trous dans le chapiteau. On ne voit pas le regard fatigué des lions ou le sourire figé des acrobates. Non, le cirque c’est un émerveillement, une sortie qui vient casser quelque chose dans le quotidien parce qu’on comprend même jeune la promesse implicite de nous montrer autre chose. Le cirque, peut être la meilleure école pour la suspension consentie de l’incrédulité, qui nous apprend à faire cela de manière quasi autodidacte. On passera néanmoins sur les traumatismes générés par les clowns, la vie c’est comme ça, c’est compliqué.

Alors, que peut valoir un roman jeunesse dans un cirque ? Qui plus est, un cirque à l’ancienne ? Sorciers, les sources de l’ombre est un roman intelligent. On y découvre un groupe de gens, chacun ayant une vie propre que l’on ressent entre les phrases et les paragraphes, sans que tout ait besoin d’être dit. Non, le lecteur doit retrouver ses yeux d’enfants, de fait pas mal de choses lui seront cachées. C’est comme ça, le monde des adultes n’est pas pour tout de suite. Heureusement, le monde des enfants est fait d’enchantements, et de la magie inquiétante ou positive il y en a plein les pages ! Un jeune homme naïf, grognon mais immensément sympathique, un vieil homme sage qui ne dit pas tout, des jeunes femmes résolues et ne se laissant pas marcher sur les pieds…

Des secrets, beaucoup de secrets qu’il faudra résoudre pour avancer, certains avec un goût de magie, d’autres de terreurs immensément séduisantes… Bien sûr, le livre n’est pas un monument de complexité, il règne parfois un parfum de conte de fées un peu simple et cela nécessite de se réapproprier les codes de ces histoires pour mieux l’appréhender.

A double lecture, comme une lettre d’amour à L’homme qui rit, de Victor Hugo, Sorciers est un livre qui donne envie de se partager avec des lecteurs plus jeunes ou bien plus vieux, car l’histoire est de celles qui grandissent et s’’étoffent du regard et de l’interprétation de ses lecteurs une fois la dernière page refermée. Pas un chef d’œuvre, pas une révolution mais bien assez de couleurs et de mystères pour s’adonner à rêvasser.

Et comme cela est plaisant de se dire « vivement la suite » !

Discuter de Sorciers sur le forum.