Sénéchal - 2

Tome 2 du cycle : Sénéchal

ISBN : 978-235408599-5

Auteur : Da Rosa, Gregory

Rien ne s’est passé comme prévu. Défaits, trahis, maudits, nous sommes tout près de céder. Mais les cloches résonnent et il me faut sûrement faire quelque chose. Après tout… je suis le sénéchal.

Trahison ! Assassinat ! Les épreuves de Philippe Gardeval, grand sénéchal du royaume, sont de plus en plus redoutables. Depuis trois jours et deux nuits, les Castellois assiègent la capitale, les traîtres grouillent dans les rues et les couloirs sont hantés par les secrets et les haines. Othon de Ligias, l’ennemi du sénéchal, plus vindicatif que jamais, redouble d’efforts pour le faire tomber. La princesse Sybille, l’espoir du royaume, troque couronne de fleurs contre couronne d’épines, et alors que l’horreur ne le dispute qu’à la félonie, une lueur que l’on pensait depuis longtemps éteinte apporte espoir et chaleur aux âmes meurtries

Par Gilthanas, le 14/01/2018

Après un premier tome de très bonne facture, Grégory Da Rosa nous livre ici la suite des aventures de Philippe Gardeval, sénéchal du royaume de Méronne et assiégé en sa capitale Lysimaque par les armées du prince Lysander.

Là où le précédent opus plantait le décor et laissait la part belle à l’action, ce second volume approfondit l’univers, et notamment l’histoire du royaume de Méronne et de sa création. Se faisant, l’auteur comble certains vides du premier livre, et renforce la cohérence de son univers. De plus, la qualité de sa plume fait que Grégory Da Rosa arrive à maintenir notre curiosité en parsemant chaque révélation de nouvelles interrogations.

En parlant de la plume de l’auteur, les dialogues, toujours émaillés de termes archaïques, sont toujours aussi percutants. Et là où il fallait un léger temps d’adaptation dans le tome précédent, on est ici en terrain familier et la magie des mots opère de suite.

Cette suite est aussi l’occasion de donner plus de consistance à certains personnages, comme Charles, le fils de Philippe, ou Sybille, qui s’affirme comme le personnage central de l’histoire. D’autant plus que Philippe se retrouve balloté par les événements et ne semble plus savoir où donner de la tête, entre les assauts ennemis et les complots de la cour.

Au final, Grégory Da Rosa a réussi à transformer l’essai, et son second roman est encore meilleur que le premier, corrigeant les quelques défauts que nous avions pu relever. Il ne reste plus qu’à attendre avec impatience le dernier tome de cette série, qui devrait se faire un nom dans le paysage de la fantasy française.

8.0/ 10

