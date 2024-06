Sagas et sable d'os

Titre VO : Bookshops & Bonedust

ISBN : 978-237697473-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Travis Baldree (

Traduction : Chaptal, Stéphanie

978-237697473-4AucuneTravis Baldree ( Proposer une Biographie Chaptal, Stéphanie 20 ans avant Légendes & Lattes, l’aventure commence ici…



Ça y est : la vie de mercenaire commence enfin pour Viv et avec elle, la gloire, la fortune… et le danger. Mais les choses ne se passent pas comme prévu pour la jeune orc, confiante à l’excès. À la suite d’un terrible accident, son équipe l’abandonne à Grise, une ville (bien trop) paisible. Morose et désœuvrée, Viv rentre par hasard dans une librairie… qui va changer à jamais le cours de son existence. Et lorsqu’un mystérieux homme grisâtre fait son apparition en ville, et met en danger ses nouveaux amis, la jeune femme va devoir prendre des décisions bien difficiles.

Critique

Par Luigi Brosse, le 14/01/2024

Si ma première impression de Légendes & Lattes fut de penser à un loufoque défi littéraire visant à écrire l’histoire d’une aventurière orc raccrochant le tablier pour ouvrir un café, je suis néanmoins tomber sous le charme de cette petite douceur surprenante et inattendue. Au point de ne pas hésiter une seconde à me lancer dans le volume suivant des péripéties de Viv.

Comme le dit Travis Baldree en fin de volume, il avait initialement l’intention d’écrire un nouveau livre dans la continuité du précédent. Mais Bookshops & Bonedust n’est pas cette histoire, il s’agit d’une préquelle, retraçant la première (et ce qui aurait pu être la dernière) campagne de Viv en tant que mercenaire. On peut d’ailleurs envisager débuter par ce tome, qui est dans l’ensemble autonome vis-à-vis de son aîné, ou ne lire d’ailleurs que celui-ci. Félicitations à l’auteur pour le soin apporter pour que cela fonctionne. Naturellement, il s’agit de la même héroïne, s’inscrivant dans une évolution temporelle, et donc les assidus apprécieront les quelques références disséminées au fil des pages.

Sans surprise, l’auteur continue dans la même veine – pleinement maitrisée – avec un roman que l’on pourra qualifier de cosy fantasy (en référence aux cosy mysteries). L’accent est donc mis sur les personnages et leurs excentricités, sur comment leur amitié nait et prospère, avant de leur permettre de triompher des épreuves (qui souvent ne sont pas des affrontements comme bien souvent en fantasy). Il est agréable et reposant de lire une œuvre dont le ressort scénaristique principal n’est pas la violence, mais qui au contraire met en avant les petits riens du quotidien et leur enchainement. Cela permet également d’éviter habilement l’un des écueils d’une préquelle ; puisque le futur nous est déjà connu, le suspens comme ressort de l’intrigue perdant de son efficacité.

Si le volume précédent utilisait la passion de Viv pour le café, Bookshops & Bonedust en profite pour nous expliquer comment s’est développé l’amour que porte l’orc à la littérature (et à certains romans « moites » qu’on ne peut apprécier que dans une chambre aux rideaux tirés). Véritable ode aux petites librairies indépendantes et à leurs propriétaires, la rencontre de Viv et de Fougère la libraire joue clairement sur la nostalgie du lecteur, en lui rappelant tous les bons moments qu’il ou elle aura passé dans de tels lieux.

Et pour accompagner ces doux instants, rien de tel que quelques pâtisseries encore chaudes (oui, on ne change pas une recette qui fait saliver), et des œillades intéressées. On appréciera au passage la délicatesse et la retenue dont Baldree entoure sa romance. L’occasion d’évoquer l’éphémère et ce que cela signifie de rester dans un endroit temporairement, y compris ce que nous devons à ceux qui prennent soin de nous lorsque nous ne faisons que traverser leur vie.

Vous l’aurez compris Bookshops & Bonedust n’est pas un déluge d’action, au rythme haletant. Néanmoins, et contrairement au précédent, l’aventure est bien présente en continu, par petites touches légères. L’ombre de Varine la nécromancienne plane du début à la fin, offrant plusieurs rencontres assez inquiétantes et un final plus que satisfaisant. Si la fantasy pouvait être perçue comme un artifice ou un simple décor dans Légendes & Lattes , ce n’est plus le cas ici, avec un (très) bon exemple de sword & sorcery, cochant toutes les cases du genre.

Si le tome précédent racontait comment Viv trouvait son groupe et sa place, celui-ci narre son passage à l’âge « adulte », en tant que personne propre. Ou comment une personne dédiée à la guerre par ses origines commence la transformation d’une vie qui la mènera bien plus tard à laisser la brutalité derrière elle. C’est aussi ça le charme de cette série, la façon dont nombre d’archétypes sont renversés, voire jetés à bas comme la violence en tant que solution à tous les maux. On le répète mais c’est un message bienfaisant et optimiste que l’on ne rencontre malheureusement pas assez souvent en fantasy.

Captivant, chaleureux et cosy à la fois, Bookshops & Bonedust est une lecture parfaite pour un après-midi tranquille d’hiver, pourquoi pas à accompagner d’une tasse de thé et de scones.

Discuter de Sagas et sable d'os sur le forum.