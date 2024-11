Titre VO : Lies We Sing to the Sea

ISBN : 978-220324001-8

Catégorie : Jeunesse

Auteur/Autrice : Underwood, Sarah

Traduction : Guitton, Anne

Depuis des siècles, douze jeunes filles d'Ithaque sont sacrifiées à Poséidon chaque printemps. Tel est le funeste sort de ce royaume maudit qui se préserve ainsi de la colère divine.

Alors, quand Léto est désignée, nulle échappatoire. Elle est exécutée. Pourtant, la mort n’est pas sa destinée. Elle se réveille bien vivante sur une île oubliée de tous. Devant elle se tient Mélantho, la troublante immortelle aux yeux verts qui a le don de commander à la mer. Elle l’accueille et lui révèle la seule manière de briser la malédiction : Léto doit assassiner le prince d’Ithaque…

Critique

Par erkekjetter, le 19/11/2024

Pour l’amour des dieux est un roman ado one-shot qui se classe dans la catégorie… romantasy. Original, n’est-ce pas ?

Ici, nous sommes donc dans un récit inspiré de l’Antiquité grecque (mais visiblement, ça n’a choqué personne d’utiliser dans le texte « ancêtres spartes » pour « ancêtres spartiates »…). L’île d’Ithaque doit sacrifier douze jeunes filles chaque année à Poséïdon depuis qu’elle a été maudite. C’est l’une de ces sacrifiées que l’on va suivre, et qui va se réveiller après sa pendaison sur un autre rivage. Tout l’enjeu du roman tourne autour de cette malédiction et de la façon de la lever. Oh, et bien sûr, il va y avoir de la romance, façon triangle amoureux.

Le début tient plutôt la route, mais une fois que la deuxième partie commence… Disons que ça perd un peu en crédibilité. Léto et Mélantho ont pour plan d’assassiner un prince, sauf qu’elles n’ont pratiquement rien prévu en dehors des étapes pour rejoindre ledit prince. Ça pourrait à la rigueur passer si on avait affaire à deux exécutrices chevronnées, pour qui donner la mort est aussi naturel que boire un verre d’eau. Il va sans dire que ce n’est pas le cas ici. Forcément, une fois sur place, Léto se rend compte qu’un meurtre, ça demande une bonne dose de préparation. Et pour ne rien arranger, elle ment mal…

On pourrait croire que ces maladresses sont quelque part touchantes. Que nenni. Parce que, pour couronner le tout, Léto et Mélantho ne sont pas attachantes. Agaçantes, ça, oui. Tout était pourtant là pour que le lecteur éprouve de la compassion : elles ont vécu des choses horribles, sont profondément meurtries, s’accrochent l’une à l’autre comme si leur vie en dépendait. Mais elles sont terriblement énervantes. Mélantho s’abrite constamment derrière son agressivité, Léto semble ne répondre qu’à ses impulsions, sans jamais réfléchir plus de deux minutes. La poignée de personnages secondaires ne viennent pas relever le niveau : ils sont globalement caricaturaux ou sans intérêt. Seul Mathias, le prince, parvient vaguement à tirer son épingle du jeu – et il est loin d’être mémorable.

Parmi les autres points qui me chiffonnent, les trois personnages principaux sont très beaux (comme c’est original…) et leurs sentiments amoureux ne semblent naître que par l’attirance physique. Dans les faits, Léto ne récolte que des compliments qui concernent sa beauté, et elle-même s’extasie régulièrement sur l’apparence physique de Mélantho et Mathias – un prénom tout à fait dans l’ambiance Grèce antique, soit dit en passant (alors que littéralement tous les autres correspondent).

Cerise sur le gâteau, l’histoire, qui devrait susciter des émotions, a bien du mal à en éveiller une seule, même la fin, qui pourtant nous sort le grand jeu en matière de tire-larmes. Personnellement, à part de l’ennui et de l’agacement… Bref, vous l’aurez compris, je vous conseille plutôt de vous tourner vers d’autres lectures.

