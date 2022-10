Tome 2 du cycle : Capitale du Nord

ISBN : 978-237305659-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Duvivier, Claire

Après les terribles meurtres de la maison De Wautier, le monde d'Amalia Van Esqwill s'est écroulé. Considérés comme les principaux suspects, Yonas et elle trouvent refuge dans les tumultueux Faubourgs de la ville. Mais s'ils peuvent se cacher de la garde havenoise, qui les protégera de l'emprise de l'enchantement ?

Pour survivre, Amalia devra surmonter sa douleur, dompter ses peurs, s’adapter à la clandestinité… et accepter de confier son destin au jeu de la tour de garde.

Critique

Par K, le 25/10/2022

Le deuxième volume du cycle Capitale du Nord, Mort aux geais !, narre la suite des péripéties d’Amalia van Esqwill au sein de Dehaven.

L’intrigue prend place immédiatement après la fin marquante de Citadins de demain. Ce récit de 421 pages, vécu directement à travers les yeux de l’héroïne, nous plonge avec un certain brio dans les pensées de celle-ci. S’il ne saurait être question ici de batailles épiques ou de quelque succession d’aventures trépidantes, l’auteur parvient par sa plume à nous faire ressentir le traumatisme, les doutes, les peurs ressenties par ses personnages principaux.

Les éléments surnaturels apparus dans le premier volume, sans être omniprésents, font peser sur eux une aura aussi inquiétante que menaçante. La lenteur ressentie dans le premier tome est toujours présente mais pourrait-il en être autrement ? Elle s’avère nécessaire à l’intrigue et la sert au mieux.

Au fur et à mesure que l’on tourne les pages, le lecteur est pris d’un attachement croissant pour l’héroïne, ô combien humaine, davantage sans doute que dans le premier volet, tandis que les enjeux gagnent en intensité vers la fin du récit et que les rapprochements avec les héros de Gemina se laissent entrevoir. Cette excursion réussie dans les rues de Dehaven, suite logique du premier volume, plaira sans doute à tous ceux ayant apprécié ce dernier et demeure tout à fait recommandable.

7.5/ 10

