Titre VO : Locklands

Tome 3 du cycle : Les Maîtres enlumineurs

ISBN : 978-222647061-4

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Bennett Jackson Robert

Traduction : Philibert-Caillat, Laurent

978-222647061-4AucuneBennett Jackson RobertPhilibert-Caillat, Laurent Autrefois, Sancia Grado n’était qu’une jeune voleuse dotée d’un talent rare.

Puis elle a appris à utiliser ce talent et a battu les grandes maisons marchandes de Tevanne à leur propre jeu. Avec Clef et Bérénice, elle a même éliminé un hiérophante immortel – mais la guerre qu’ils mènent maintenant semble perdue d’avance. Sancia et ses alliés n’affrontent plus les élites de l’enluminure ou un hiérophante revenu d’un passé oublié ; cette fois, ils veulent détruire une entité dont l’intelligence est répartie sur la moitié du globe : un fantôme bien caché, qui utilise la magie pour posséder les objets, mais aussi contrôler les esprits humains.

Malgré tous les efforts de Sancia et de ses alliés, leur implacable ennemi se rapproche de son véritable but : une ancienne porte qui mène au cœur-même de la création.Mais peut-être leur reste-t-il une ultime chance de survivre à ce combat, en réalisant le casse le plus audacieux qu’ils aient jamais tenté…

Critique

Par K, le 05/06/2023

Les Terres closes vient donc clôturer cette trilogie ouverte par Les Maîtres enlumineurs.

Si l’ouvrage divisera probablement les lecteurs, il est l’occasion pour l’auteur d’approfondir sa réflexion sur plusieurs thématiques abordées précédemment telles que le rapport entre l’homme et l’innovation, les notions d’individualité et de groupe, mais aussi plus classiquement, bien que de façon intéressante, sur la politique. Le contexte d’écriture, en pleine pandémie, semble avoir joué sur cette conclusion, ce que l’auteur reconnaît lui-même volontiers dans des remerciements faisant office de postface.

Ce troisième ouvrage est plus sombre que les précédents et l’humour y trouve nettement moins sa place qu’au début de la trilogie. L’évolution de l’application du système de magie, laquelle tend assez logiquement de plus en plus vers la démesure, laissera probablement certains quelque peu dépités mais réserve des affrontements dantesques. On y retrouve avec plaisir les personnages des volumes précédents, dont l’importance dans le récit n’est plus tout à fait la même. Les antagonistes gagnent en intérêt et en profondeur, s’avérant plus attachants par bien des aspects.

Cette conclusion emprunte donc parfois des chemins inattendus par rapport au premier volume. Cela pourra décontenancer, diviser, mais vaudra toujours mieux qu’une trop grande prévisibilité, d’autant que cet ouvrage offre une conclusion, comportant certes quelques faiblesses, mais tout à fait honorable.

