Les Dieux de jade et d'ombre

Titre VO : Gods of Jade and Shadow

ISBN : 979-102811591-3

Catégorie : Aucune

Traduction : Debernard Olivier

Auteur/Autrice : Moreno-Garcia, Silvia

Le Jazz Age bat son plein, mais Casiopea Tun est trop occupée à récurer les sols de la maison de son richissime grand-père pour répondre à son appel. Elle rêve pourtant d’une vie loin de sa petite ville du sud du Mexique. Une vie dont elle serait maîtresse.

Cet avenir semble aussi inaccessible que les étoiles jusqu’au jour où elle découvre un mystérieux coffre en bois dans la chambre de son grand-père. C’est ainsi qu’elle libère – bien malgré elle – l’esprit d’un dieu de la mort maya. Un dieu qui lui demande de l’aider à récupérer le trône qui lui a été volé par son traître de frère. Un échec signifierait la mort, mais réussir permettrait à Casiopea de réaliser tous ses rêves…

En compagnie de ce dieu étrangement séduisant, et usant de son esprit aiguisé, Casiopea se lance dans un périple à travers son pays, des jungles du Yucatán aux lumières éblouissantes de Mexico… en passant par les noires profondeurs du monde des morts maya.

Critique

Par Gillossen, le 17/12/2019

De Silvia Moreno-Garcia, nous avions notamment chroniqué par le passé une anthologie lovecraftienne et féministe dont elle était l’instigatrice, She Walks in Shadows.

Et si nous avions remarqué que l’autrice écrivait également, nous ne nous étions encore jamais penchés sur sa propre prose. C’est désormais chose faite avec ce roman unitaire. Son titre, cette couverture même, ses thématiques… Gods of Jade and Shadow avait tout pour nous intriguer et il le fait.

Malheureusement, au bout du compte, si l’histoire s’avère plaisante, si le style est agréable lui aussi, sans réelles fausses notes à souligner (thématique jazz oblige !), on ne peut s’empêcher de trouver l’ensemble un poil décevant. La faute à une matrice générique qui voit peu à peu le cours de cette histoire basculer vers du Young Adult ma foi fort générique. Et donc sans réelle surprise, voire pire, sans réelle personnalité (Oh mon dieu, quel héros aussi beau que taciturne…).

C’est d’autant plus dommage que le final s’éloigne de ces aspects les plus convenus pour offrir au lecteur quelque chose de tout à coup bien plus consistant. Mais il est presque déjà trop tard, en tout cas, pour en tirer une expérience à même de combler nos attentes.

Notons que l’autrice conteste apparemment un classement en catégorie Young Adult, alors que le roman en coche pour ainsi dire toutes les cases. Nous le classerons donc en fantasy, comme son éditeur français par ailleurs. Si la mythologie maya et le cadre des années 20 se révèlent riches et apportent une bonne dose de fraîcheur à l’univers, l’intrigue elle-même, on l’a dit, est tout de même bien peu originale, de même que ses protagonistes. “L’enrobage”, aussi bien intégré soit-il, ne peut pas tout faire. C’en est presque frustrant, car ce n’est pas un mauvais roman pour autant, loin de là.

On pense parfois, pour citer un autre titre récent explorant des mythes moins connus en fantasy, à Katherine Arden, si ce n’est que l’on n’éprouve pas le même attachement envers nos héros dans le cas présent (y compris la jeune Casiopea), sans compter un style un peu plus anonyme.

Silvia Moreno-Garcia demeure de toute évidence un nom à suivre à l’avenir, mais cet essai-là ne nous apparaît pas totalement transformé, Young Adult ou pas.



21/12/2023 :

Remise en avant de la chronique avant la parution du roman chez Bragelonne, le 10 janvier 2024.

