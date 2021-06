ISBN : 978-290120710-8

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Rosny aîné Joseph-Henri

Illustration : Desmettre, Maxime

978-290120710-8AucuneRosny aîné Joseph-HenriDesmettre, Maxime L’armée d’Égypte, ce grand fleuve d’hommes et de mort, s’est déversée sur les contrées d’Asie.

Mais Ninive, la ville d’airain, résiste à la soif de conquêtes du roi-guerrier Thoutmès III. Pour prendre l’ennemi de court, le pharaon entrevoit un sentier qu’abrite une forêt séculaire. Setnê, un jeune chef de guerre, s’y engouffre donc, sans imaginer que derrière cet immense lac d’arbres et d’herbes s’étend une terre ancienne, pleine de forces secrètes, celle des légendes et de la vieille nature invaincue, celle des Dragons, des Tigres et des Hommes de l’Eau.

Critique

Par Akallabeth, le 25/06/2021

Callidor sort de son format habituel et nous offre - à proprement parler puisque le livre est offert pour tout achat de deux ouvrages de l’éditeur - ici une novella de 80 pages.

Pourquoi ce format, pourquoi ce livre là ? Simplement car Les aventures de Setnê est le prototype de la sword & sorcery mais avant Howard ou Lieber et de ce coté-ci de l’atlantique. Ces quelques pages est un concentré d’héroïsme et d’action sentant bon la testostérone. Si on n’imagine pas Setnê sous les traits d’un autrichien bodybuildé mais plus gracile et agile, les différences s’arrêtent là.

Setnê est le Conan de Howard transposé en Egypte ancienne avec la différence qu’il est un soldat fidèle et non pas un aventurier libre de tout liens. Le style de l’auteur - déjà connu entre autres choses pour La Guerre du Feu - est à la fois efficace dans sa narration et poétique dans ses - rares - descriptions.

La préface de Thierry Fraysse replace l’œuvre dans son cadre historique et ajoute sensiblement au plaisir de lecture, en y saupoudrant une touche d’érudition. Par ailleurs, la qualité de l’ouvrage est au niveau des standards habituels de chez Callidor : papier de belle qualité et illustrations régulières font de cette novella un objet qui n’a pas à rougir dans une bibliothèque.

En conclusion, Les Aventures de Setnê est une lecture qui plaira aux amateurs du genres et qui pourrait intéresser ceux qui le sont moins par son coté précurseur.

Quoi qu’il en soit, vous ne verrez plus jamais les tigres de la même façon…

