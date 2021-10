Titre VO : The Erstwhile

Tome 2 du cycle : Vorrh

ISBN : 978-226515498-8

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Brian Catling

Traduction : Mege Nathalie

Années 1920. À travers l'Europe, d'étranges créatures reviennent à la vie : ce sont les Ancêtres, les anges qui ont échoué à protéger l'Arbre de la Connaissance. Leur réveil aura des conséquences dramatiques.

En Afrique, la ville coloniale d’Essenwald est en déclin depuis que les ouvriers forestiers ont disparu dans la mystérieuse Vorrh, forêt mythique exploitée par les Européens. Une équipe de spécialistes se déploie pour les retrouver, néanmoins la forêt ne rendra pas si facilement ce qu’elle a pris.

Pendant ce temps, aux abords d’Essenwald, une femme retrouve un bébé enseveli, miraculeusement toujours en vie. Mais lorsqu’un prêtre tente de le baptiser, l’eau bénite se refuse à lui. L’enfant bâtarde et maudite grandit en marge, car elle possède un pouvoir immense destiné à accomplir de grandes choses…

Les tensions montent et le conflit approche, alors que l’ancien et le nouveau monde, les humains et les non-humains se préparent pour la confrontation finale.

Critique

Par Gillossen, le 01/06/2017

Dire que j’attendais ce roman relevait de l’euphémisme. Après tout, il s’agit de la “suite” de l’ouvrage que j’avais classé numéro 1 de mon top 10 de l’année 2015 en fantasy.

Tout comme The Vorrh, The Esrstwhile déconcerte, mais pas pour les mêmes raisons. A vrai dire, derrière ces raisons, se cache tout de même une pointe de déception. Eh oui, car, même en mettant de côté l’effet de surprise, il faut bien avouer que point de claque dans le cas présent.

Mais tout de même un roman fort consistant, certes. Consistant, ce qui ne veut pas dire facilement intelligible pour autant. En effet, en s’éloignant quelque peu de sa forêt (encore que…), jamais bien loin, l’auteur ne s’affranchit pas de multiplier les pistes tout en refusant toujours de nous donner beaucoup de réponses ou en tout cas d’indices exploitables. Un petit jeu qui risque de lasser une partie du lectorat, qui, au bout d’un moment, aimerait forcément avoir droit tout de même à une quelconque gratification. Toutefois, il s’agit visiblement d’un risque parfaitement assumé par Catling.

Il jongle avec des concepts audacieux et toujours aussi fascinants, aucun doute là-dessus, mais ceux-ci demeurent parfois obscurs ou à tout le moins, déconcertants. A l’image du premier tome et de tant d’autres romans avant lui, nous n’allons certainement pas nous plaindre de tomber sur une œuvre originale qui n’hésite pas à bousculer son lectorat. Mais le trop est parfois l’ennemi du bien…

On pense ainsi à des scènes où des personnages s’illustrent par des comportements pas loin d’être abscons (le prêtre…) et qui, pour le moment en tout cas, n’apportent rien de follement concret à l’histoire, déjà bien assez complexe par ailleurs.

A lire cette chronique, vous devez avoir l’impression d’une certaine déception. Même pas. Mais il faut en tout cas s’attendre à un roman touffu qui ne parvient pas tout à fait à combler nos attentes, sans doute par trop élevées, une dimension à prendre également en compte.

Il n’en demeure pas moins un ouvrage à nul autre pareil, dont le propos stimulant saura certainement emporter une bonne partie des lecteurs conquis après l’incroyable et démesuré The Vorrh… mais pas tous.



Mise à jour du 10 octobre 2021 :

Sortie de la version française.

