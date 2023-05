Légendes & Lattes

Titre VO : Legends & Lattes

ISBN : 979-898566321-1

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Baldree, Travis

Viv, une orc mercenaire au passé sanglant, décide de changer de vie. À l'aide d'une légendaire pierre censée lui apporter la bonne fortune, elle se lance dans une entreprise audacieuse : la création d'un café. Un pari risqué, car dans la ville de Tuine, les elfes, lutins et autres ratelins ignorent tout de ce breuvage peu ragoûtant. Et lorsque les hommes de main du Madrigal, la mafia locale, viennent s'en mêler, et que l'un de ses anciens compagnons d'armes rôde alentour, Viv sait d'expérience que son aventure ne se déroulera pas sans embûches…

Aux côtés d’une succube très perspicace, d’un hobgobelin mutique et de divers alliés improbables, Viv devra réussir à se tailler une place dans un monde qui lui est inconnu, tout en protégeant coûte que coûte ce qui compte le plus pour elle.

Critique

Par Gillossen, le 23/03/2022

Vous en avez assez des aventures épiques mais insipides, qui se ressemblent toutes et utilisent les mêmes ressorts grinçants et poussiéreux en espérant se distinguer de la masse, comme si ce manque flagrant d’originalité pouvait devenir une qualité ?

Oui, c’est une question fort spécifique. En tout cas, si la réponse est oui, le premier roman de Travis Baldree pourrait vous intéresser, et plutôt deux fois qu’une. A noter que l’auteur n’est pas un inconnu pour autant, car il se cache derrière de nombreux livres audio en langue anglaise et a su se faire remarquer ainsi.

Il livre ici une histoire à rattacher à la gaslamp fantasy, où Viv, notre héroïne du jour prête à déjouer les premières impressions, se révèle elle aussi très lasse de sa vie de mercenaire, quels que soient ses exploits ou la dimension trépidante de celle-ci. S’installer en ville et ouvrir un café, voilà une nouvelle carrière pour le moins différente et atypique. Atypique, le roman lui-même ne l’est pas tant que cela en fin de compte. D’autant que nous sommes prévenus : si le contexte demeure celui d’un roman d’heroïc fantasy (du moins à peu de choses près), les enjeux restent, eux, à hauteur… d’Orc, pour l’occasion. Le roman possède cette dimension “tranches de vie” que l’on retrouve plus souvent dans les mangas par exemple et qui apporte une réelle fraîcheur à l’ensemble. Parvenir à trouver un local convenable, arriver à convaincre ses potentiels clients que le café est une boisson tout à fait recommandable, devoir, tout de même, se confronter à ceux qui n’ont pas l’air de trop apprécier votre installation… Voilà un autre genre de parcours du combattant, mais que Viv n’est pas obligée d’affronter seule. La grande histoire laisse ainsi place à la “petite”, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Le cadre lui-même renforce cette dimension “cosy”, à base de breuvages chauds et réconfortants, de petits gâteaux ou d’une goutte de sirop. Il ne faut pas forcément en attendre davantage qu’un moment de détente plaisant et revigorant (le suspense ne constitue pas un ingrédient majeur), telle une tasse de thé fumante posée près d’un plaid.

Mais c’est déjà plus qu’une réussite en soi ! Travis Baldree réussit son pari. Nul besoin de frénésie guerrière pour apprécier de belles tranches de vie.

