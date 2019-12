Le Wundereur

Tome 2 du cycle : Nevermoor

ISBN : 978-226628078-5

Catégorie : Jeunesse

Auteur : Jessica Townsend (

Morrigane Crow a réussi. Elle a vaincu la malédiction, triomphé de toutes les épreuves et rejoint la Société magique Wundrous. Mais rien ne se passe comme elle l'aurait rêvé et son apprentissage à l'école se révèle un parcours semé d'embûches… Quand les membres de la Société disparaissent un à un, les soupçons se portent sur Morrigane…

Critique

Par Aerendhyl, le 13/11/2019

Tout juste auréolé du prix Elbakin.net du roman jeunesse traduit avec son premier tome, Nevermoor était attendu au tournant avec sa suite. Toujours une franche réussite pour la série qui avait fait l’unanimité de la part du jury ?

Pour commencer, il faut avouer que retrouver le monde imaginaire de Nevermoor est toujours aussi plaisant. Sa magie, ses anomalies, ses particularités… Autant de petits détails qui nous avaient enchanté lors de la lecture et que l’on retrouve ici.

Le monde de Nevermoor est un monde à part, influencé certes par certaines œuvres de la littérature jeunesse mais jamais sans les copier. Un monde auquel on s’attache, car oui c’est possible. Un univers que l’on a envie soi-même de parcourir. Encore plus en découvrant les nouvelles spécificités apportées par l’auteure dans ce tome-là !

Ce second tome se recentre encore plus sur le personnage de Morrigane Crow. Reprenant les bases de la fin du premier tome, on retrouve notre héroïne dans un monde qu’elle doit apprivoiser et qui ne lui laisse aucun répit. On la sentait un peu perdue dans le premier livre, cette sensation est encore plus présente ici. Sa présence n’est toujours pas la bienvenue et cela se ressent encore ici.

Ce sentiment est exacerbé par la mise en retrait de son mentor, que l’on n’aperçoit qu’avec parcimonie, ainsi que par le début des enseignements qui réservera quelques surprises à notre jeune élève.

Fait assez marquant, la solitude se ressent aussi alors que Morrigane est entourée par une ribambelle de personnages secondaires. Seulement, tout comme Jupiter, ils se retrouvent en retrait de l’action, voir hostiles à notre jeune élève. Malgré tout, leur présence est agréable, certains se révélant à nos yeux.

Parlons de l’intrigue en elle-même. La quatrième de couverture révèle l’essentiel. Des disparitions inquiétantes dans l’entourage de la société font de Morrigane une sorte de paria. La lecture du premier tome vous fera aisément comprendre pourquoi. Notre jeune amie se lance donc dans la recherche du coupable. Comme pour le premier tome, c’est une intrigue assez classique.

C’est vraiment l’environnement qui enchante. Voir Morrigane Crow évoluer dans ce monde, découvrir les coins et recoins de Nevermoor (notamment grâce aux passages!), s’affranchir des règles et se révéler elle-même…

Les dialogues sont toujours aussi savoureux, un mélange de sérieux et d’humour qui rend la lecture des plus agréables.

L’histoire en elle-même prend en épaisseur pour répondre à nos interrogations suite au premier tome. Fait agréable, il ne faut pas attendre les cinquante dernières pages pour avoir certaines révélations, bien au contraire. Jessica Townsend se sert de la première année d’étude de son héroïne pour parsemer son récit en réponse. Des révélations qui viennent un peu tout remettre en cause sur ce que l’on nous présentait. On ne sait plus vraiment qui croire, que croire. Tout n’est plus si blanc et si noir et cela renforce notre intérêt pour cette série !

Ce second tome est évidemment une réussite. Jessica Townsend continue son sans-faute avec cette série qui a tout pour plaire pour quiconque recherche quelque chose de frais sans pour autant être simpliste.

La lecture à peine terminée, une seule envie nous prend : lire absolument et le plus rapidement possible la suite !

8.0/ 10

