ISBN : 978-237686561-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Blaes, Edouard H.

La lumière du soleil ne traverse pas la Brume, à Tinkleham. Contre la menace des Spectres qui planent aux abords de la ville et font disparaître ses habitants sans laisser de traces, les mages du Beffroi apprennent à manier les carillons pour les repousser. Ermeline a choisi cette voie et compte bien devenir la meilleure de tous, portée par ses rêves de grandeur, à la fois fascinants et terrifiants.

Mais les Spectres ne sont pas le plus grand péril en vue. Ermeline réussira-t-elle à graver son nom dans l’histoire ? Jusqu’où ira-t-elle pour devenir inoubliable ?

Critique

Par erkekjetter, le 10/03/2023

Premier roman de son auteur, Le Silence des carillons est écrit à la première personne, dans un style assez oral qui fonctionne plutôt bien, et s’adresse potentiellement à un public young adult.

Le récit se déroule dans une ville « sous cloche », en quelque sorte, puisqu’elle est isolée du monde extérieur et des spectres par un lourd écran de brume. Un monde restreint, donc, dont on ne saura finalement pas grand-chose, sinon qu’il se divise entre la ville et sa périphérie. L’arrivée d’Ermeline dans le centre-ville permet simplement de saisir que les inégalités sont marquées et que le Beffroi incarne une réalité à part. De ceci pourtant, l’auteur ne fera rien ou presque.

Ermeline elle-même se pose en héroïne plutôt égocentrique, ce que l’usage répété du « moi » souligne régulièrement au cours de la première partie, comme un tic de langage révélateur. L’adolescente illustre assez bien cette volonté farouche de définir qui l’on est à une période de la vie où c’est encore assez flou. Pour le coup, elle est même animée d’une ambition dévorante, celle d’être reconnue par tous, de s’élever au-dessus de la masse. J’avoue ne pas avoir saisi d’où lui venait cette envie profonde d’être sous les projecteurs, rien ne permettant d’éclairer l’origine de sa motivation. Si on peut apprécier le fait qu’elle ne soit pas présentée en héroïne irréprochable, le manque d’éléments pour la comprendre contribue à la rendre quelque peu antipathique : on n’en perçoit que les parties saillantes, pas forcément très sympathiques, pour le coup.

Les rôles secondaires, pour leur part, manquent de consistance. Silhouettes en arrière-plan, certaines un peu plus colorées que d’autres, ces personnages demeurent dans l’ensemble peu définis, peu caractérisés, peut-être pour renforcer l’impression d’une Ermeline qui tient à occuper le premier plan. En l’occurrence, c’est en effet elle qui prend toute la place. Certains rôles auraient pourtant gagné à prendre un peu d’épaisseur, à être plus « incarnés », ne serait-ce que pour rendre ce monde plus habité et casser l’impression qu’ils ne sont que des pions utiles à l’héroïne.

La seconde partie du récit marque une rupture nette dans la tonalité, avec une ambiance plus sombre. Toutefois, c’est du côté du rythme que cela pèche, surtout à l’approche de la résolution finale : pour donner dans la métaphore culinaire, la sauce paraît trop délayée pour avoir un goût marquant. L’aspect dramatique, quant à lui, paraît un peu forcé à plusieurs moments, ou du moins pas très habilement amené. Difficile d’en dire beaucoup plus sans révéler l’intrigue.

En somme, même si la lecture n’est pas désagréable, Le Silence des carillons se classe dans les romans assez vite oubliables. On reste toutefois curieux de ce que pourrait proposer l’auteur par la suite.

