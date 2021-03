Le Sang et la Guerre

Tome 1 du cycle : Le Crépuscule des 5 Piliers

ISBN : 978-237910062-8

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Braun L.A.

978-237910062-8AucuneBraun L.A. « Héritière du duché familial, Lithana a grandi dans une cage dorée, loin des difficultés du vrai monde. En guerre contre les sorcières d’Akronia, sa mère, la Duchesse d’Estaniel, consent à l’offrir en mariage pour mettre fin au conflit, en dépit de l’engagement sacré des fiançailles qui la lie déjà à Augustus de Rossi. Les deux jeunes gens se voient alors privés d’un futur qu’ils avaient imaginé tout tracé.

Malgré ce geste de paix, de nombreuses questions demeurent. Quel rôle jouent les membres de la Sixte Pilastre ? Cette union constitue-t-elle le commencement d’un renouveau ou, au contraire, d’une chute vertigineuse ? La chute du peuple mérinéen, de la religion pilariste, d’une terre à tout jamais perdue… »

Critique

Par Gilthanas, le 18/03/2021

La fantasy, et son sacro-saint modèle de la trilogie (certes battu en brèche ces dernières années), se retrouve souvent confrontée à des écueils récurrents, notamment celui que l’on pourrait qualifier du « tome d’exposition ». Le crépuscule des 5 piliers n’y échappe malheureusement pas.

On a ici affaire à une fantasy classique de prime abord : opposition en deux mondes, prophétie, des dieux absents mais quand même présents finalement, magie, initiation des héros à la sortie de l’adolescence, assassins à capuches, complots, etc., mais avec quelques originalités plus « modernes » : quelques éléments steampunk comme des oiseaux mécaniques ou des véhicules sans traction animale, une sexualité ouverte, un mélange entre une société médiévale et industrielle.

Cependant, le mélange a du mal à prendre. Cette société à la fois moderne et archaïque (on y brûle les sorcières au nom d’une religion intolérante) donne une impression de décor de carton-pâte, sensation renforcée quand les personnages s’aventurent hors de Port-Maestro, la capitale de Merinéa, où ils se rendent dans des lieux sans âme. Personnages qu’on peine d’ailleurs à prendre en affection, tant ils sont stéréotypés au début de l’histoire (fort heureusement, certains sur qui repose l’intrigue, comme Lithana, Augustus ou Enero évoluent au fil du récit). Entre la duchesse sévère mais juste qui fait passer les intérêts de l’Etat avant tout, son mari potiche, les Akroniens aux aspects barbares, les seconds couteaux qui ne semblent exister que pour le rôle qu’ils ont à jouer dans l’intrigue, difficile d’éprouver de l’empathie.

De plus, l’intrigue se développe très, voir trop lentement. Ce qui en soi ne serait pas un problème si l’univers proposé parvenait à nous maintenir captif du récit, mais ce n’est malheureusement pas le cas ici. Les pièces se mettent en place sur l’échiquier sans dynamisme, et ce jusqu’aux derniers chapitres. Derniers chapitres qui viennent d’ailleurs quelque peu sauver l’ensemble du texte.

Car malgré ses défauts, Le crépuscule des 5 piliers n’est pas exempt de quelques qualités : l’intrigante Sixte Pilastre et ses acteurs qui font l’objet d’interludes qui interrogent le lecteur, la société d’Akronia et sa caste de sorcières qui ont tout pouvoir, ou encore l’aspect climatique de la malédiction qui frappe Mérinéa et est à la l’origine du conflit qui sert de toile de fond à l’intrigue.

On regrettera enfin l’usage de notes de bas de page qui viennent casser l’immersion au lieu de la renforcer, tant les informations qu’elles apportent semblent être des détails sans grande importance.

Pour conclure, on pourra dire qu’il s’agit ici d’un premier tome moyen, qui, sans être mauvais, souffre d’être alourdi par des développements et des sous-intrigues trop accessoires, ainsi que par une galerie de personnages encore trop quelconques. Espérons que l’autrice capitalisera sur ses quelques bonnes (car il y en a) pour nous proposer un second tome plus enthousiasmant, car le lecteur averti de fantasy n’y trouvera pas pour le moment son compte.

5.0/ 10

