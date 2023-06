Titre VO : Shorefall

Tome 2 du cycle : Les Maîtres enlumineurs

ISBN : 978-222644152-2

Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Bennett Jackson Robert

Traduction : Philibert-Caillat, Laurent

Une des quatre maisons marchandes de Tevanne est tombée. Sancia Grado et ses associés ont non seulement changé l'histoire de la cité, ils ont aussi créé Interfonderies dans le but de démocratiser l'art magique de l'enluminure. Mais la jeune entreprise a beau accomplir des prouesses, celles-ci ne suffisent pas à la maintenir à flots. La concurrence est rude, et les grandes maisons marchandes de Tevanne sont prêtes à tout pour écraser Sancia et l'idéal qu'elle représente.

C’est alors qu’une ancienne puissance vogue en direction de Tevanne : un hiérophante. Un adversaire qui connaît et maîtrise l’enluminure mieux que personne, fasciné en outre par Sancia et ses pouvoirs.

Pour survivre à cette menace et sauver ceux qu’elle aime, la jeune femme devra percer le secret le mieux gardé de l’univers : celui des origines de l’enluminure.

Critique

Par K, le 05/06/2023

Paru en 2021, Le Retour du hiérophante se déroule trois années après les événements des Maîtres enlumineurs.

On y retrouve les points forts du premier volume, avec un système de magie toujours aussi bien exploité et efficace. Celui-ci permet d’aborder sous un angle fantasy des thématiques davantage présentes dans des romans de science-fiction (manipulations temporelle, lien homme-artefact) apportant une touche d’originalité à cette série bien que l’effet de surprise soit passé. Les personnages sont attachants et pour certains particulièrement réussis.

L’absence de l’un d’entre eux - au ton si particulier - se fait toutefois cruellement ressentir, l’ouvrage perdant en causticité et les dialogue s’avérant plus inégaux. Les différents antagonistes y sont inquiétants à souhait même si on ne peut qu’espérer, à la lecture, les voir gagner en profondeur et en finesse dans le tome suivant. Ils s’avèrent en effet plus intéressants par ce que l’on devine de leurs vision des hommes et du monde que par leur mode d’action (la figure sombre et charismatique toute de nuit vêtue, cela a perdu en subtilité).

Le rythme du roman est enlevé, avec moult rebondissements et davantage d’action que dans le premier tome, rendant sa deuxième partie difficile à lâcher d’autant que les aspects politiques, à peine esquissés auparavant, sont ici plus développés. Sans être un chef-d’œuvre, ce livre, plus sombre dans ses enjeux que le précédent, constitue ainsi une lecture fortement recommandable.

