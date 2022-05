Le Guide Stephen King

ISBN : 978-237686440-0

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Chazareng, Yannick

Quels sont ses chefs-d’œuvre à lire et à relire et ses ouvrages moins connus qui mériteraient de l’être plus ? Quelles sont les adaptations les plus réussies et celles qu’il vaut mieux éviter aujourd’hui ? Quelle est son influence sur la culture pop ? Infos, anecdotes, conseils…

Yannick Chazareng vous propose de faire le point sur le maître du fantastique !

Critique

Par Gillossen, le 16/05/2022

Bien évidemment, Stephen King ne s’est pas illustré qu’en fantasy, même si plusieurs de ses oeuvres en font partie sans équivoque, à commencer d’ailleurs par son cycle majeur, celui de La Tour Sombre. Mais le fantastique n’est jamais loin de toute façon sur Elbakin.net !

Alors, pourquoi ne pas se pencher sur ce “petit” guide Stephen King, un ouvrage que l’on peut facilement glisser dans une poche ? Mais qui surtout ne manque pas d’informations par rapport à sa taille relativement modeste.

L’ouvrage de Yannick Chazareng se découpe de façon on ne peut plus logique et efficace : une rapide biographie, une présentation de la bibliographie de l’auteur, de ses grands thèmes, de ses adaptations, là encore nombreuses… Le tout parsemé d’entretiens avec divers acteurs - des traductrices ou traducteurs, des fans, des auteurs/autrices… - d’un intérêt parfois variable (bien qu’aucun ne se révèle sans valeur et que tout dépende du sujet de base de l’interview, là aussi variable justement), mais toujours dans une logique évidente.

C’est donc un livre pour le moins exhaustif, qui cherche avant tout à renseigner le néophyte ou rafraîchir la mémoire des amateurs ; sans pour autant, notons-le, négliger certains travers chez l’auteur, à commencer par le traitement des personnages féminins chez King au cours de ses premières années de carrière.

Nous ne sommes certes pas dans une analyse en profondeur de l’œuvre de King, d’autres ouvrages existent dans ce but, mais le travail de Chazareng n’en demeure pas moins tout à fait pertinent sur ce plan-là également.

Au bout du compte, on ressort de cette lecture à picorer - ou pas - avec l’envie de se (re)plonger dans un texte moins connu - ou pas, bis - de Stephen King, et n’est-ce pas en fin de compte ce que l’on peut espérer de mieux, quand il s’agit de mettre en avant son parcours et de conseiller les lectrices et lecteurs potentiels ?

Objectif réussi !

