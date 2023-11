ISBN : 978-290120723-8

Catégorie : Roman connexe

Auteur/Autrice : Machen, Arthur

Dessin : Araya, Samuel

Un être démoniaque semble hanter les rues de Londres : une femme que dissimule un voile de mystère et d'étrangeté.

Ceux qui l’ont rencontrée ont fini leurs jours dans des circonstances ténébreuses, le visage déformé en un rictus d’épouvante et d’effroi. Par quelle fatalité cette créature superbe sème-t-elle la mort autour d’elle ? Aurait-elle pactisé avec une puissance maléfique ? Ou peut-être est-ce sa mère, victime d’une expérience menée par un savant fou, qui l’a laissée entrevoir ce qu’aucun œil humain ne peut contempler…

Critique

Par Akallabeth, le 30/11/2023

Cette critique me sort un peu de ma zone de confort puisqu’elle traite d’un livre de fantastique bien plus que de fantasy.

Mes références en la matière se limitent globalement à quelques ouvrages de H.P. Lovecraft. J’ai donc découvert Le Grand Dieu Pan avec les yeux du novice qui ne sait pas explicitement ce en quoi il s’engage. Le doute ne reste que peu car les toutes premières pages de ce court roman nous mettent directement dans le bain ! Le Grand Dieu Pan a tout ce qu’on peut attendre d’une novella fantastique tournée vers l’horreur : un scientifique qui dépasse les bornes, une aristocrate mystérieuse, une Londres qui alterne entre gaietés mondaines et smog digne des plus beaux ouvrages sur Jack l’Éventreur !

Bref un conte d’horreur londonien qui semble classique. Et pour cause, il semble à peu près aussi classique de son genre que l’est Le Seigneur des Anneaux dans le genre que nous affectionnons tant. Ainsi plus qu’une novella (de grande qualité littéraire soit dit en passant) l’ouvrage que nous propose ici les éditions Callidor est une véritable plongée dans l’Histoire de la littérature d’horreur. Car Le Grand Dieu Pan n’est pas la seule novella d’Arthur Machen présentée ; elle est accompagnée par quatre autres texte de Machen, chacun complétés par des commentaires signés de personnes telles Guillermo del Toro, Jorge Luis Borges ou même Machen lui même. Ces commentaires viennent ouvrir les yeux au lecteur sur l’univers qu’à créé Machen et l’amplitude de ce que lui doit la littérature d’horreur.

Comme toujours chez cette maison d’édition, et plus encore dans la collection Collector, l’objet livre est en tout point remarquable ! Les nombreuses illustrations de Samuel Araya viennent hanter ces pages et ajoutent avec cette dualité réaliste/horreur une dimension visuelle aux œuvres qu’elles accompagnent.

Vous l’aurez compris les textes de Machen raviront les inconditionnels du genre, les amateurs de Lovecraft ou de Poe. Pour les autres, le coté histoire de la littérature qui accompagne chaque livre de chez Callidor est ici particulièrement appuyé et rend l’ouvrage accessible au plus grand nombre, puisqu’il vient avec son manuel de lecture !

