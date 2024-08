Catégorie : Aucune

Auteur/Autrice : Ming, Mu

Traduction : Gaffric, Gwennaël

1640, treizième année du règne de l'empereur Chongzhen.

Alors que la dynastie au pouvoir affronte de nombreux remous, la jeune Chen se rend, accompagnée de son père, à la Foire des Lanternes sur le Mont du Dragon. Émerveillée par mille lumières, Chen s’égare et se retrouve face à un étrange commerçant qui lui offre un magnifique bracelet de jade.

Le bijou exerce bientôt une grande fascination sur la jeune fille, au point que ses rêves la projettent dans un monde étrange.

Des discussions avec son père, ancien haut-fonctionnaire qui se consacre désormais aux arts de la calligraphie et des jardins, Chen découvrira que les chemins de la vie se tissent autant dans les aspérités du vide que dans les souffles suspendus du temps.

Par Gillossen, le 22/08/2024

Le Bracelet de Jade est l’une des deux premières novellas publiées dans la toute nouvelle collection des éditions Argyll dédiée aux textes courts qui, depuis quelques années, ont clairement le vent en poupe dans le paysage éditorial francophone de l’imaginaire.

Avec de petits formats faciles à glisser en poche et sublimés sur le plan graphique par le talent d’Anouck Faure, que vaut maintenant le contenu proprement dit, disponible le 13 septembre prochain, en même temps que L’Agneau égorgera le lion, de Margaret Killjoy ?

Le récit signé Mu Ming constitue en premier lieu une méditation dépaysante sur le sens de la vie, sur comment appréhender le monde qui nous entoure. A la lecture, on se dit aussi que l’on aurait très bien pu retrouver ce texte en littérature générale même si sa dimension imaginaire est indéniable. C’est quoi qu’il en soit un pas de côté par rapport à nos attentes et nos repères occidentaux.

Baignée de références à la philosophie et la tradition littéraire chinoise, références qui ne l’alourdissent en rien, cette novella touchante et empreinte de sérénité, malgré le tumulte qui entoure la relation entre la jeune Chen et son père, nous invite à chercher en creux ce qui fait la beauté de l’existence, son éternité. La subtilité est de mise, notamment à travers le rapport au monde du bracelet en question et ses interactions avec le jardin. Espace, temps… Appréhender ces notions, ces briques de l’existence a toujours constitué un défi.

Si Chen pourra par moments paraître un peu effacée (tout en évoluant elle aussi au fil du texte), son père, à travers leurs échanges, apparaît comme une figure profonde et plus complexe qu’il n’y paraît. Pas de galerie de personnages en pagaille ici, mais des portraits finement ciselés.

Mettez donc vos attentes de côté et laissez-vous bercer par les mystères de cet étrange bracelet. Car il s’agit d’une entrée en matière réussie pour cette collection fonctionnant autour d’un collectif dont le sémillant Patrick Dechesne incarne la pierre angulaire.

