978-222649218-0AucuneMantese, Laurent « Un Cimmérien, même âgé, même gâté, même ramolli par la civilisation, reste un Cimmérien. Jusqu’à sa mort ! »



Conan, le roi des Sept Nations, est vieux. Aux yeux du barbare qu’il reste malgré les ors du royaume et les afféteries de la cour, il a passé cet âge formidable qui se compte ainsi : huit fois la somme des doigts de ses deux mains. Il souffre des reins et c’est cette maladie qui va le tuer, non un coup de hache ou un poignard planté dans le dos. Alors que tous complotent dans l’ombre, lorgnent son trône d’ébène, aiguisent leurs lames, un acte chirurgical peut encore le sauver : la sonde et la taille. Une opération périlleuse qui pourrait aussi hâter sa mort. Mais qu’a-t-il à perdre ? Rien. Surtout s’il veut avoir une chance de protéger la seule chose qui compte désormais à ses yeux : son fils adoptif.

Critique

Par Atanaheim, le 16/05/2024

Tout le monde, ou presque, se souvient de la vision d’un Conan âgé enfin sur le trône dans le film séminal de John Milius.

Mais mettre en scène, sur un roman entier, un Conan plus que vieillissant, confronté qui plus est à de lourds problèmes de succession… On ne pourra pas retirer une chose au roman de Laurent Mantese, c’est le mérite d’un sujet original, qui n’hésite pas à choisir une approche “crépusculaire” comme l’indique la quatrième de couverture.

A l’heure où beaucoup de romans se ressemblent, où une tendance comme la romantasy écrase tout en rayons ou en salons, ce nouveau titre d’Albin Michel Imaginaire occupe son propre segment du spectre et vise une clientèle qui, peut-être, ne se retrouve plus dans une certaine évolution de la fantasy depuis quelques années. Osé, mais malin.

De même, l’emploi de la figure de Conan et pas de n’importe quel “vieux guerrier à l’article de la mort méditant sur sa vie”, avec la présence d’un bon vieux bandeau rouge pour insister dessus, peut s’apparenter à un coup de promo savamment ficelé. D’aucuns répliqueront que les fans pointus de Howard se montreront d’autant plus durs envers cet ouvrage s’il trahit l’esprit et la lettre de l’auteur, mais pour l’être, durs, c’est qu’ils l’auront acheté, ce qui demeure tout de même l’objectif principal d’un livre, se vendre.

Après lecture, La Sonde et la Taille demeure clairement un ouvrage à part, qui a tout pour se montrer clivant, son sujet, mais même le traitement de celui-ci. Parlons tout d’abord de la forme. Le livre dépasse les 600 pages et il ne semble pas pensé pour qu’on le dévore tel un page-turner. Le rythme, à lui seul, pourra déstabiliser une partie du lectorat, d’autant que le style est assez chargé (en adverbes, en descriptions à rallonge des maux de Conan, en personnages affublés de surnoms comme Gros-Futé…). Il est certain qu’en général, peu de monde s’attarde sur de telles problématiques comme le regard de la société sur les personnages âgées ou le handicap, pourtant d’actualité. Ne pas détourner le regard et jeter un voile pudique est une chose, y accorder autant de place en est une autre. On comprend en effet très vite que Conan souffre, et pas seulement des bourses.

Les notions de transmissions ou d’héritage constituent également l’un des cœurs du roman et sans doute son meilleur atout. D’ailleurs, la troisième et dernière partie se montre nettement plus digeste. L’émotion perce enfin sous les mots et on sent enfin le monde autour des personnages prendre vie, s’animer. Les toutes dernières pages sont à ce titre une réussite et le roman prend fin de fort belle manière. Il n’a finalement jamais tant concerné l’ombre de Conan et ce qu’il incarne que son fils adoptif et l’amour filial qui les lie, au-delà des légendes et des exploits de son paternel.

Est-ce en fin de compte la sensation de l’année ? A-t-on pour commencer vraiment besoin de ce genre de débats ? La Sonde et la Taille est original, oui, c’est certain. Il nous a paru en revanche un peu trop ralenti par ses longueurs et un peu trop déséquilibré pour incarner un succès total. Mais… Conan ou pas, c’est une expérience, et à ce titre, il ne laissera sans doute pas indifférent !

